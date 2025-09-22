शराब पीने को करते मजबूर, Bar का बिल भी भरवाया... रैगिंग से परेशान छात्र ने की आत्महत्या; वीडियो में बयां किया दर्द
हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग से परेशान होकर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि उसे पीटा जा रहा था और पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक छात्र के परिजनों ने हॉस्टल पहुंचकर घटना की जानकारी दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष के छात्र ने अपने कॉलेज के हॉस्टल में कथित तौर पर रैगिंग और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या से पहले छात्र ने एक वीडियो भी साझा किया। जिसमें छात्र ने डर जाहिर करते हुए बताया कि उसे पीटा जा रहा था और पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस वीडियो में लड़के ने अपनी जान की भीख भी मांगी है। पुलिस रैगिंग और आत्महत्या के मामले की जांच में जुट गई है।
क्या है पूरा मामला?
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पूरा मामला हैदराबाद के सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज का है। जहां पर दूसरे साल में पढ़ाई करने वाले 22 साल के छात्र जादव साई तेजा का शव उसके हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ मिला। साई तेजा कथित तौर पर रैगिंग का शिकार था। माना जा रहा है इससे परेशान होकर ही उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।
रैगिंग से परेशान होकर दे दी अपनी जान
साईं तेजा को कथित तौर पर एक बार में ले जाया गया। वहां पर पहले से मौजूद कॉलेज के सीनियर्स ने उसे शराब पीने और करी 10000 रुपये का बिल चुकाने के लिए मजबूर किया। एडवोकेट किशोर का आरोप है कि तनाव और दबाव को झेलने में असर्मथ, साईं तेजा ने फांसी लगाकर जान दे दी है।
वीडियो में साईं तेजा ने क्या कहा?
आत्महत्या से पहले साईं तेजा ने एक वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में तेजा ने कहा कि मैं कॉलेज जा रहा था। चार-पांच लोग आए और मुझे धमकाया। वे आकर मुझ से पैसे की मांग कर रहे थे।
वीडियो में तेजा ने बताया कि वे मुझे भी मार रहे और मुझे काफी डर लग रहा है। वे मेरे पास आ रहे हैं पैसे मांग रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए। मैं मर जाउंगा मुझे बचा लीजिए।
मृतक के परिजन पहुंचे हॉस्टल
घटना की जानकारी होते ही तेजा के परिवार के लोगों को गहरा सदमा लगा है। करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद साईं तेजा का परिवार और वकील किशोर उसके हॉस्टल पहुंचे हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।
