हैदराबाद में तेज रफ्तार BMW ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, एक महिला घायल; ड्राइवर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार BMW का कहर देखने को मिला। BMW ने दो कार और एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना हैदराबाद के बाहरी इलाके में हुई।

इस घटना में तीनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। वारदात के बाद BMW चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने बाद में उसके पकड़ लिया। पुलिस को शक है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हादसा हुआ।