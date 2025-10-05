हैदराबाद में तेज रफ्तार BMW ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, एक महिला घायल; ड्राइवर गिरफ्तार
हैदराबाद में एक तेज़ रफ्तार BMW ने दो कारों और एक बाइक को टक्कर मार दी जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना शहर के बाहरी इलाके में हुई जहाँ तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। BMW चालक मौके से फरार हो गया लेकिन पुलिस ने उसे बाद में पकड़ लिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार BMW का कहर देखने को मिला। BMW ने दो कार और एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठी एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना हैदराबाद के बाहरी इलाके में हुई।
इस घटना में तीनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। वारदात के बाद BMW चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने बाद में उसके पकड़ लिया। पुलिस को शक है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हादसा हुआ।
रेड सिग्नल पर खड़ी थी गाड़ियां
मामला शनिवार का है। शनिवार की सुबह नरसिंगी में माई होम अवतार सर्कल के पास रेड सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी थीं। तभी तेज रफ्तार BMW वहां पहुंची और खड़ी गाड़ियां को टक्कर मार दी। ड्राइवर की पहचान अभिषेक चंद्रा के रूप में हुई है।
नरसिंगी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में सीएनजी गैस रिसाव के चलते कार में आग, डोर जाम होने से टैक्सी ड्राइवर की जलकर मौत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।