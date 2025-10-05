फरीदाबाद में सीएनजी गैस रिसाव के चलते कार में आग, डोर जाम होने से टैक्सी ड्राइवर की जलकर मौत
फ़रीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र में सीएनजी रिसाव के कारण एक युवक की कार में जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय के रूप में हुई जो टैक्सी चलाता था। घटना सेक्टर-85 में हुई जब अजय बुकिंग की तलाश में था और कार में आराम कर रहा था। गैस रिसाव के बाद आग लगने से कार के दरवाजे जाम हो गए और वह बाहर नहीं निकल सका।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बीपीटीपी थाना क्षेत्र के सेक्टर-85 में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की कार में जिंदा जलकर मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण कार से सीएनजी गैस का रिसाव बताया जा रहा है।
मृतक की पहचान पुरानी भूपानी निवासी अजय के रूप में हुई है। अजय बुकिंग पर टैक्सी चलाने का काम करता था। रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह सेक्टर-85 में बुकिंग की तलाश में आया था। मास्टर रोड के पास उसने अपनी कार खड़ी की और आराम करने लगा।
इसी दौरान कार से सीएनजी गैस का रिसाव शुरू हुआ। गैस की गंध महसूस होने पर अजय ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, आग भड़क उठी। आग लगते ही कार के दरवाजे जाम हो गए, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका।आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी।
दमकल कर्मियों के पहुंचने तक अजय पूरी तरह जल चुका था। पुलिस ने कार का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। बीपीटीपी थाना प्रभारी अरविंद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हादसे का मुख्य कारण सीएनजी रिसाव प्रतीत होना बताया जा रहा है।
