फरीदाबाद के निवासी अब ले सकेंगे फ्री जिम और सैर सपाटा का आनंद, इन चार जगहों पर बनेंगे पार्क

फरीदाबाद नगर निगम शहर को साफ रखने के लिए कूड़ाघरों को खत्म करके उनकी जगह पार्क बनाने की योजना बना रहा है। बल्लभगढ़ और एनआईटी में चार जगहों पर पार्क बनाए जाएंगे जिनमें ओपन जिम और फुटपाथ ट्रैक होंगे। निगम ने टेंडर जारी कर दिए हैं और दिवाली के बाद काम शुरू हो जाएगा। इस पहल से शहर में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को ताजी हवा मिलेगी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम न केवल शहर में डंपिंग यार्ड खत्म कर रहा है, बल्कि उनकी जगह पार्क बनाने की भी तैयारी कर रहा है, ताकि साफ किए गए क्षेत्रों में दोबारा कूड़ा न डाला जाए। बल्लभगढ़ और एनआईटी में ऐसी चार जगहों की पहचान की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चारों जगहों के लिए निगम की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए हैं। दिवाली के बाद पार्क तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। इन पार्कों में ओपन जिम और फुटपाथ ट्रैक भी बनाए जाएंगे। निगम का मानना ​​है कि डंपिंग यार्ड खत्म होने से शहर में स्वच्छता अभियान का असर दिखना शुरू हो जाएगा।

वार्ड 42 में मिल्क प्लांट रोड पर डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से एक एकड़ में पार्क बनाया जाएगा। फिलहाल इस जगह पर डंपिंग यार्ड मौजूद है, जहां आसपास की कॉलोनियों के लोग अपना कूड़ा डालते हैं। वार्ड पार्षद और निगम कर्मचारी जागरूकता बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं हैं।

हाल ही में निगम की टीम ने डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया और कूड़ा साफ करने का काम शुरू हो गया है। वार्ड 43 में ढाई करोड़ रुपये की लागत से दो एकड़ में एक पार्क विकसित किया जाएगा। यह इलाका भी पूरी तरह से कूड़े से घिरा हुआ है। निगम ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दोनों पार्कों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। निगम इन पार्कों में बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट भी बनवाएगा।

एनआईटी में बनेंगे दो पार्क नाले के पास स्थित संजय कॉलोनी में एक करोड़ रुपये की लागत से एक पार्क बनाया जाएगा। लगभग डेढ़ एकड़ में फैले इस पार्क में फुटपाथ और एक ओपन जिम भी होगा। वर्तमान में नगर निगम की इस खाली पड़ी जमीन पर रविवार को बाजार लगता है।

इसके अलावा, संजय कॉलोनी में गली नंबर 50 के पास एक एकड़ में एक पार्क के लिए भी टेंडर जारी कर दिया गया है। वर्तमान में संजय कॉलोनी के निवासियों के लिए कोई पार्क नहीं है। इस पार्क का निर्माण लगभग 50 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।