Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:56 PM (IST)

    हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई। एक ईमेल में एलटीटीई-आईएसआई के गुर्गों द्वारा हमले की योजना का जिक्र था, जिसके बाद इंडिगो की एक फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया। बम खतरा आकलन समिति ने तत्काल बैठक कर इसे गंभीर खतरा माना और सुरक्षा उपाय किए।

    prefferd source google
    Hero Image

    हैदराबाद एयरपोर्ट को मिली धमकी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आरजीआईए) को शनिवार सुबह बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने इंडिगो की फ्लाइट को पास के एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया।

    राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक अधिकारी के अनुसार, "01.11.2025 को APOC से एक मैसेज मिला कि कस्टमर सपोर्ट RGIA को एक ईमेल मिला है। Customersupport@gmrgroup.in पर ईमेल आईडी पपीता राजन से 05.25 बजे ये मेल भेजा गया जिसका सब्जेक्ट था: इंडिगो 68 की हैदराबाद जाने वाली लैंडिंग रोकें।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धमकी भरे मेल में क्या लिखा?

    ईमेल में लिखा था, "LTTE-ISI के गुर्गों ने 1984 के मद्रास एयरपोर्ट कार्यप्रणाली शैली में एक बड़ा धमाका करने की योजना बनाई है। यह धमाका RGIA पोर्ट के फ्यूजलेज और माइक्रोबॉट्स से फिक्स किए गए फ्यूल टैंक पर किया जाएगा। आईईडी में ताकतवर नर्व गैस होगी। फ्रैंकफर्ट ऑपरेशन उपायों का अध्ययन के लिए एक टेस्ट है। आईईडी की लोकेशन की जानकारी के लिए कृपया नीचे दिया गया स्टेग्नोग्राफिक डॉक्यूमेंट पढ़ें, लाइनों के बीच में पढ़ें।"

    फ्लाइट को किया गया डायवर्ट

    धमकी मिलने के बाद बम खतरा आकलन समिति (बीटीएसी) ने एक वर्चुअवली मीटिंग की और इसे एक खास खतरा बताया। समिति ने फैसला लिया कि फ्लाइट को सबसे पास वाले एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया जाएगा और फ्लाइट के कैप्टन को एटीसी के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। कैप्टन लैंडिंग की जानकारी एयरपोर्ट को देगा। साथ ही जीएमआर सिक्योरिटी पुलिस में शिकायत दर्ज करेगी।

    यह भी पढ़ें: 75 यात्रियों को लेकर जा रहे इंडिगो के विमान की विंडशील्ड में दिखी दरार, पायलट ने ऐसे लैंड कराया प्लेन