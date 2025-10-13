75 यात्रियों को लेकर जा रहे इंडिगो के विमान की विंडशील्ड में दिखी दरार, पायलट ने ऐसे लैंड कराया प्लेन
इंडिगो की तूतीकोरिन से चेन्नई जा रही फ्लाइट 6E1607 की विंडशील्ड में उड़ान के दौरान दरार आने के बावजूद सुरक्षित लैंडिंग हुई। पायलटों ने तुरंत एहतियात बरतते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया। विमान में 75 यात्री सवार थे और चेन्नई एयरपोर्ट पर 'लोकल स्टैंडबाय' घोषित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि कोई आपात स्थिति नहीं थी और सभी यात्री सुरक्षित हैं। यह चार दिनों में इंडिगो की दूसरी ऐसी घटना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तूतीकोरिन से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E1607 ने आज दोपहर सुरक्षित लैंडिग की। उड़ान के दौरान विमान की विंडशील्ड में दरार दिखने पर पायलटों ने तुरंत एहतियात बरती और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी।
विमान में 75 यात्री सवार थे। पायलटों ने कंट्रोल रूम को स्थिति बताई, जिसके बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर 'लोकल स्टैंडबाय' घोषित किया गया ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके।
कैसे पड़ी दरार?
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में थी और किसी तरह की आपात स्थिति घोषित नहीं की गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कोई इमरजेंसी नहीं घोषित की गई थी और विमान ने सुरक्षित तरीके से लैंडिंग की। जब एक अधिकारी से दरार के कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी असली वजह जांच के बाद ही पता चलेगी।
चार दिन पहले भी हुई थी घटना
यह चार दिनों में इंडिगो की दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले मदुरै से चेन्नई जा रही इंडिगो की एक और एटीआर फ्लाइट में भी उड़ान के दौरान विंडशील्ड में दरार आई थी। दोनों घटनाओं में सभी यात्रियों को सुरक्षित उताया गया और किसी को चोट नहीं पहुंची।
