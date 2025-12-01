Language
    4 साल की मासूम को फर्श पर फेंककर कुचला, हैदराबाद के स्कूल में स्टाफ की हैवानियत

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:26 AM (IST)

    Hyderabad News: हैदराबाद में एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची को स्कूल की सफाई कर्मचारी लक्ष्मी ने बेरहमी से पीटा। यह घटना स्कूल के वॉशरूम में हुई और कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लक्ष्मी ने बच्ची पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसका बच्ची की मां (जो स्कूल में बस कंडक्टर है) से नौकरी को लेकर मनमुटाव चल रहा था। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।  

    Hero Image

    हैदराबाद के स्कूल में 4 साल की बच्ची को पीटा। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में 4 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची को स्कूल की महिला स्टाफ ने बेरहमी से पीटा। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    यह मामला शाहपुर नगर के एक प्राइवेट स्कूल का है। आरोपी महिला बच्ची को स्कूल के वॉशरूम में लेकर गई। वहां महिला ने बच्ची को फर्श पर फेंक दिया और फिर उसे बुरी तरह से पीटा, महिला ने बच्ची को पैरों से कुचला और यहां तक की उसका गला दबाने की भी कोशिश की। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

    बच्ची पर क्यों किया हमला?

    हैदराबाद पुलिस के अनुसार, महिला की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है, जो स्कूल में सफाई कर्मचारी थी। बच्ची की मां स्कूल में ही बस कंडक्टर की नौकरी करती है। रविवार को स्कूल खत्म होने के बाद जब वो बच्चों को घर छोड़ने चली गई, तो उसकी बेटी स्कूल में ही मां के वापस आने का इंतजार कर रही थी

    पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि लक्ष्मी को डर था कि बच्ची की मां उसकी नौकरी छीन लेगी। ऐसे में दोनों के बीच कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण लक्ष्मी ने बच्ची को निशाना बनाया। वहीं, एक पड़ोसी ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार

    बच्ची की मां ने लक्ष्मी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर किया है। पुलिस ने लक्ष्मी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि, इससे पहले किसी भी बच्चे के साथ ऐसी हरकत देखने को नहीं मिली है। स्कूल में होना वाला यह पहला मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

