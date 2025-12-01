4 साल की मासूम को फर्श पर फेंककर कुचला, हैदराबाद के स्कूल में स्टाफ की हैवानियत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में 4 साल की मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नर्सरी कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची को स्कूल की महिला स्टाफ ने बेरहमी से पीटा। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह मामला शाहपुर नगर के एक प्राइवेट स्कूल का है। आरोपी महिला बच्ची को स्कूल के वॉशरूम में लेकर गई। वहां महिला ने बच्ची को फर्श पर फेंक दिया और फिर उसे बुरी तरह से पीटा, महिला ने बच्ची को पैरों से कुचला और यहां तक की उसका गला दबाने की भी कोशिश की। यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

बच्ची पर क्यों किया हमला? हैदराबाद पुलिस के अनुसार, महिला की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है, जो स्कूल में सफाई कर्मचारी थी। बच्ची की मां स्कूल में ही बस कंडक्टर की नौकरी करती है। रविवार को स्कूल खत्म होने के बाद जब वो बच्चों को घर छोड़ने चली गई, तो उसकी बेटी स्कूल में ही मां के वापस आने का इंतजार कर रही थी

पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि लक्ष्मी को डर था कि बच्ची की मां उसकी नौकरी छीन लेगी। ऐसे में दोनों के बीच कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण लक्ष्मी ने बच्ची को निशाना बनाया। वहीं, एक पड़ोसी ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया।