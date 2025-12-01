पत्नी को मारकर लाश के साथ ली सेल्फी और लगा दिया WhatsApp Status, तमिलनाडु में सनसनीखेज वारदात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित तिरुनेलवेली में एक सनसनीखेज वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक दरिंदे ने बेरहमी से अपनी पत्नी का खून किया और फिर उसकी लाश के साथ सेल्फी लेकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया।

आरोपी पति की पहचान बालामुरुगन के रूप में हुई है। उसने पत्नी के हॉस्टल में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रह है। हॉस्टल में घुसकर की हत्या तमिलनाडु पुलिस के अनुसार, पीड़िता का नाम श्रीप्रिया था और वो कोयंबटूर की प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। श्रीप्रिया और बालामुरुगन काफी समय से अलग रह रहे थे। रविवार की दोपहर बालामुरुगन पत्नी से मिलने उसके हॉस्टल पहुंचा। बालामुरुगन ने अपने कपड़ों में दरांती छिपा रखी थी।

सेल्फी लेकर पोस्ट की जांच में पता चला है कि दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि बालामुरुगन ने श्रीप्रिया पर वार कर दिया। यह प्रहार इतना भयानक था कि श्रीप्रिया तुरंत लहूलुहान हो गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद बालामुरुगन ने श्रीप्रिया की लाश के साथ सेल्फी लेकर व्हाएट्सएप स्टेटस लगा दिया और कैप्शन में लिखा, "श्रीप्रिया ने मुझे धोखा दिया था।"

पत्नी पर था शक श्रीप्रिया की चीख सुनकर जब हॉस्टल के लोग मौके पर पहुंचे, तो बालामुरुगन वहीं मौजूद था। पुलिस के आने तक वो लाश के पास ही बैठा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके दरांती भी बरामद कर ली है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि बालामुरुगन को अपनी पत्नी पर शक था कि उसका किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, जिसके कारण उसने श्रीप्रिया की हत्या कर दी।