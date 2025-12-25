Language
    पत्नी को बचाने के लिए बाघ से भिड़ा पति, ऐसे बचाई जान

    By Garima Singh Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:51 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में पत्नी को बचाने के लिए एक पति बाघ से भिड़ गया। बाघ के हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे ...और पढ़ें

    पत्नी को बचाने के लिए पति ने बाघ से की लड़ाई (सांकेतिक फोटो )

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन में पत्नी को बचाने के लिए उसका पति बाघ से भिड़ गया। हालांकि बाघ के हमले में उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला का नाम शंकरी नायेक है।

    जानकारी के मुताबिक छह लोगों का एक समूह केकड़ा, मछली पकडऩे के लिए एक छोटी नाव में सवार होकर सुंदरबन के कलस द्वीप पर गये थे। कलस द्वीप के पास एक नदी में केकड़ा पकड़ते समय अचानक एक बाघ ने शंकरी पर हमला कर दिया और उसे खींचकर जंगल की ओर ले जाने लगा।

    पत्नी को बचाने के लिए पति ने बाघ से की लड़ाई

    तभी उसके साथ मौजूद उसका पति अपनी जान की परवाह किए बगैर बाघ से भिड़ गया, बाद में उसके साथियों ने भी उसकी मदद की। वे राड, डंडा आदि से हमला कर बाघ को जंगल में खदेडऩे में कामयाब रहे। हालांकि शंकरी किसी तरह बच गईं, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गई।

    उसे पहले गंभीर हालत में पाथरप्रतिमा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। बाद में हालत बिगडऩे पर उसे काकद्वीप उप-जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बता दें कि बाघों की मौजूदगी के कारण ये प्रतिबंधित इलाके हैं। इसके बावजूद स्थानीय लोग नियमों का उल्लंघन कर मछली, केकड़ा पकडऩे चले जाते हैं।