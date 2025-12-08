'हुमायूं कबीर' के नाम पर बढ़ा कन्फ्यूजन, TMC विधायक को बार-बार देनी पड़ रही सफाई; दान देने के लिए आ रहे फोन

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में टीएमसी के दो विधायकों का एक ही नाम है, एक नाम होने के कारण इन दिनों दूसरे टीएमसी विधायक को सफाई देनी पड़ रही है। मामला बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर से जुड़ा है।

दूसरे विधायक का नाम भी हुमायूं कबीर है वो पूर्व आइपीएस अधिकारी भी है और पश्चिम मेदिनापुर के डेबरा से विधायक है। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए दान देने को लेकर अब पूर्व आइपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर के पास भी लगातार फोन आ रहे है। कोई उनसे क्यूआर कोड मांग रहा है तो कोई यूपीआइ आइडी।

देनी पड़ रही है सफाई हुमायूं यह कहते-कहते थक गए हैं कि वह बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर नहीं हैं। अब उनको अपनी फेसबुक वाल पर भी यह पोस्ट करना पड़ा कि- वो हुमायूं मैं नहीं हुजूर, कोई और है, सियासत में जरूर साथ हैं। बता दें कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने वाले हुमायूं कबीर जिले के भरतपुर के विधायक हैं।

पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा के विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि पिछले दो दिनों से उन्हें दुबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान से दो सौ से ज्यादा फोन आ चुके हैं। हर कोई आनलाइन आर्थिक मदद करने को आतुर है। हुमायूं ने बताया कि सबसे ज्यादा फोन उत्तर प्रदेश के देवबंद से आए हैं।

विधानसभा में बदली जा रही हुमायूं के बैठने की जगह विधानसभा में विधायक हुमायूं कबीर के बैठने की सीट बदलने जा रही है। तृणमूल विधायक दल के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्हें सदन में एक और निलंबित तृणमूल विधायक पार्थ चटर्जी के बगल में बैठाया जा सकता है।

यह कदम बागी विधायक से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। पार्टी का मानना है कि कबीर सत्रों के दौरान सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ बैठेंगे तो वे अपने बयानों से पार्टी को असहज करने की कोशिश कर सकते हैं।