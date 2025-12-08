Language
    देश छोड़कर थाईलैंड भागे गोवा नाइटक्लब के मालिक, लुक आउट सर्कुलर जारी; पांचवा आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    गोवा के अरपोरा गांव स्थित नाइटक्लब में आग लगने के बाद, मालिक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए हैं। पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क साधा है और लुक आउट सर्क ...और पढ़ें

    देश छोड़कर भागे गोआ नाइटक्लब के मालिक (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के अरपोरा गांव स्थित जिस नाइटक्लब में शनिवार रात को अग्निकांड हुआ उसके मालिक सौरभ और गौरव लूथरा देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं। गोवा पुलिस ने दावा किया कि घटना के कुछ घंटों के अंदर ही दोनों आरोपितों के फुकेट भागने की सूचना मिली है।

    आरोपितों की तलाश में पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क साधा है। साथ ही उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। बता दें कि शनिवार को नाइटक्लब 'बिर्च बाय रोमियो लेन' में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें नाइटक्लब के 20 कर्मचारी और पांच पर्यटक शामिल थे।

    पांच घायलों का गोवा मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल में इलाज चल रहा है। अग्निकांड के पीछे आतिशबाजी को मूल वजह बताया जा रहा है। हालांकि, मामले की जांच की जा रही है। मामले में मुंबई इमिग्रेशन ब्यूरो से पता चला कि नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव सात दिसंबर को सुबह 5.30 बजे फ्लाइट संख्या 6ई 1073 पकड़ कर फुकेट भाग गए हैं।

    पुलिस ने बताया कि घटना के तत्काल बाद पुलिस की टीम ने आरोपितों के दिल्ली स्थित पते पर दबिश दी, लेकिन वे वहां नहीं मिले। इससे आरोपितों की मंशा का पता चलता है कि वे पुलिस की जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

    हाई प्रोफाइल जांच समिति ने किया घटनास्थल का दौरा

    नाइटक्लब अग्निकांड मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई, जिसने सोमवार को घटनास्थल का दौरा किया। जांच समिति में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक (दक्षिण), उपायुक्त (फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज) और निदेशक (फोरेंसिक) शामिल हैं। इस बीच, गोआ पुलिस ने पांचवे आरोपित को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।

    उसकी पहचान दिल्ली के सब्जी मंडी स्थित पंजाबी बस्ती के रहनेवाले भरत करण सिंह कोहली (49) के रूप में की गई है। कोहली को गोआ लाने के लिए पुलिस को ट्रांजिट रिमांड भी मिल गई है। पुलिस के मुताबिक कोहली नाइटक्लब के मालिकों की ओर से वहां का दैनिक संचालन देखता था।

