Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Goa Nightclub Fire: स्टेज पर हो रहा था डांस, पीछे आग ने मचाया तांडव... कौन हैं वायरल वीडियो वाली बेली डांसर?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक डांसर क्रिस्टिना स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही है और पीछे आ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्टेज पर डांस कर रही थी बेली डांसर, पीछे आग ने कर दिया कांड (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में एक बड़ी दुर्घटना घटी थी, जहां एक नाइक क्लब में भीषण आग लगने के बाद 25 लोगों की मौत हो गई थी। 6 दिसंबर की रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में अचानक आग लगने के बाद भयानक हादसा हो गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दुर्घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो में एक महिला डांसर परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है।

    वीडियो में दिख रहा है कि डांसर स्टेज पर डांस कर रही है और पीछे आग धीरे-धीरे फैल रही है। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि आखिर वो बेली डांसर कौन हैं और अब उनकी स्थिति कैसी है? बता दें, डांसर का नाम क्रिस्टिना है और वो कजाकिस्तान की प्रोफेशनल डांसर है, जो नाइट क्लब में काम करती हैं।

    कैसे बची क्रिस्टिना की जान?

    वायरल वीडियो में दिखा कि क्रिस्टिना स्टेज पर डीजे के धुन पर डांस कर रही हैं और फिर अचानक से चिंगारी दिखी और देखते ही देखते पूरा नाइट क्लब आग के आगोश में समा गया। इस घटना के बाद क्रिस्टिना ने कहा कि अचानक आग लगी थी और फिर म्यूजिक रुक गया।

    देवदूत बनकर आया क्रू मेंबर

    उन्होंने कहा, "मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। मैं बस रो रही थी और मेरा सिर हिल रहा था।" क्रिस्टिना ने बताया कि क्रू मेंबर की वजह से मेरी जान बच पाई। जब वह ग्रीन रूम की ओर भागने की कोशिश कर रही थी तो क्रू मेंबर ने उन्हें रोका क्योंकि आग वहां तक पहुंच चुकी थी। क्रिस्टिना ने कहा कि उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया, यही मेरी जान को बचाने वाला पल था।

    Goa Fire: परिवार की स्थिति सुधारने के सपने रह गए अधूरे, गोवा अग्निकांड ने लील ली कई जिंदगियां