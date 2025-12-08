Goa Nightclub Fire: स्टेज पर हो रहा था डांस, पीछे आग ने मचाया तांडव... कौन हैं वायरल वीडियो वाली बेली डांसर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में एक बड़ी दुर्घटना घटी थी, जहां एक नाइक क्लब में भीषण आग लगने के बाद 25 लोगों की मौत हो गई थी। 6 दिसंबर की रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में अचानक आग लगने के बाद भयानक हादसा हो गया था।

इस दुर्घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो में एक महिला डांसर परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि डांसर स्टेज पर डांस कर रही है और पीछे आग धीरे-धीरे फैल रही है। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि आखिर वो बेली डांसर कौन हैं और अब उनकी स्थिति कैसी है? बता दें, डांसर का नाम क्रिस्टिना है और वो कजाकिस्तान की प्रोफेशनल डांसर है, जो नाइट क्लब में काम करती हैं।