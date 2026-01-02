कढ़ाई में बचे कुकिंग ऑयल से बनेगा हवाई जहाज का फ्यूल, घरों-रेस्टोरेंट से होगा कलेक्शन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आपको यह बताया जाए कि होटलों या घरों में इस्तेमाल किये गये कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन इस बारे में देश की एक प्रख्यात सरकारी तेल कंपनी ने काम शुरू कर दिया है।

स्वयं पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की विशाखापत्तनम रिफाइनरी ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) उत्पादन के लिए डेमॉन्स्ट्रेशन प्लांट का उद्घाटन किया है।

कुकिंग ऑयल से बनेगा ईंधन इस प्लांट में घरों, होटलों और रेस्तरां से एकत्रित इस्तेमाल किए हुए कुकिंग ऑयल (यूज्ड कुकिंग ऑयल-यूको) को मौजूदा रिफाइनरी की फुल कन्वर्जन हाइड्रोक्रैकर यूनिट में को-प्रोसेसिंग करके हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन बनाया जाएगा।

सरकार की तरफ से इस पहल को उड्डयन क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वेस्ट टू वेल्थ (कचरे से धन बनाना) की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया है। वैसे पूरी दुनिया में हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन एटीएफ को ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने की कोशिश जारी है।