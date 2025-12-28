Language
    ठंड से पिल्लों की रोने की आवाज से लोगों को हो रही थी परेशानी, पांच को जिंदा जलाया

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:00 PM (IST)

    हावड़ा के जगाछा में पांच बेजुबान पिल्लों को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। कुछ लोग ठंड से उनके रोने की आवाज से परेशान थे। इस अमानवीय घटना से पशु ...और पढ़ें

    Hero Image

    ठंड से रोते पांच पिल्लों को जिंदा जलाया (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के हावड़ा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां कुछ लोगों ने मिलकर पांच बेजुबान पिल्लों को पेट्रोल छिडक़ कर जिंदा जला दिया। पशु प्रेमियों ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।

    जानकारी के मुताबिक हावड़ा के जगाछा के हाटपुकुर इलाके में पिछले कुछ दिनों से ठंड से पांच पिल्लों की रोने की आवाज से कुछ लोग तंग आ गए थे। गत रात इन्होंने एक कार से पेट्रोल निकालकर पिल्लों पर छिडक़ दिया तथा आग लगा दी। देखते ही देखते सभी पिल्लों की दर्दनाक मौत हो गई।

    सजा देने की मांग

    स्थानीय लोगों से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जले हुए पिल्लों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय निवासी और पशु प्रेमी सम्राट मुखर्जी ने कहा कि ऐसी बर्बर घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को कानून कड़ी सजा दे।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    एक सभ्य समाज में इस तरह की अमानवीय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पशु प्रेमियों के साथ स्थानीय लोगों ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।

     