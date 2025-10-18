Language
    कीमैन की सजगता से हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची, रेल की पटरी चटकी 

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:01 PM (IST)

    डीडीयू मंडल में कीमैन की सतर्कता से हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। पटरी में फ्रैक्चर दिखने पर कीमैन ने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित किया और फाटक बंद कराया। स्टेशन मास्टर ने भी तत्परता दिखाते हुए गेट सिग्नल बंद कर दिया, जिससे ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया। मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया और सतर्क कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

    दुर्घटनाग्रस्त होने से बची ट्रेन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डीडीयू मंडल के मझवार और गंजख्वाजा स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 78 से कुछ मीटर दूर अप लाइन पर शनिवार को रेल पटरी चटक गई। कीमैन की सतर्कता के कारण हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई।

    मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना मौके पर पहुंचे और स्थिति देखी। कीमैन श्रवण ने नियमित निरीक्षण के दौरान ट्रैक में फ्रैक्चर की पहचान की और तुरंत स्टेशन मास्टर संतोष कुमार को सूचित किया। इसके बाद दौड़कर फाटक को बंद कराया। स्टेशन मास्टर ने भी तत्परता दिखाते हुए फाटक पर गेटमैन दिनेश कुमार को सूचित किया, जिन्होंने सुरक्षा के लिए तत्काल गेट सिग्नल बंद कर दिया।

    ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया

    इस सतर्कता का असर यह हुआ कि ट्रेन संख्या 22307 (हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस) को पहले ही रोक दिया गया। टीपीसी कंट्रोल द्वारा ओवरहेड उपकरण बंद कर दिया गया। वरिष्ठ अनुभाग अभियंता की टीम ने मौके पर ट्रैक की मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया। कीमैन श्रवण कुमार, स्टेशन मास्टर संतोष कुमार, स्टेशन मास्टर विनय कुमार और गेटमैन दिनेश कुमार को पुरस्कृत किया गया।

