कीमैन की सजगता से हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची, रेल की पटरी चटकी 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डीडीयू मंडल के मझवार और गंजख्वाजा स्टेशनों के बीच समपार फाटक संख्या 78 से कुछ मीटर दूर अप लाइन पर शनिवार को रेल पटरी चटक गई। कीमैन की सतर्कता के कारण हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई।

मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना मौके पर पहुंचे और स्थिति देखी। कीमैन श्रवण ने नियमित निरीक्षण के दौरान ट्रैक में फ्रैक्चर की पहचान की और तुरंत स्टेशन मास्टर संतोष कुमार को सूचित किया। इसके बाद दौड़कर फाटक को बंद कराया। स्टेशन मास्टर ने भी तत्परता दिखाते हुए फाटक पर गेटमैन दिनेश कुमार को सूचित किया, जिन्होंने सुरक्षा के लिए तत्काल गेट सिग्नल बंद कर दिया।