एक ID पर कितने सिम कार्ड रख सकते हैं आप? साइबर फ्रॉड से बचने के लिए तुरंत करें यह काम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज के डिजिटल युग में, जहां मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को अभूतपूर्व तरीके से आसान बना दिया है, वहीं साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है। एक गंभीर चिंता का विषय यह है कि आपकी आईडी का गलत इस्तेमाल करके कोई और व्यक्ति सिम कार्ड चला सकता है।

अगर इन अनधिकृत नंबरों से कोई गैरकानूनी काम होता है, तो कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं। इसलिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपके नाम पर कितने सिम एक्टिव हैं और आप स्वयं को इस खतरे से कैसे बचा सकते हैं।

अपनी ID पर एक्टिव सिम ऐसे करें चेक सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और TAF-COP (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection) नाम का एक विशेष पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपकी आईडी पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं।

प्रक्रिया बहुत ही सरल है 1. सबसे पहले, दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

[tafcop.dgtelecom.gov.in](https://tafcop.dgtelecom.gov.in/)

2. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें।

3. आपके नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे वेबसाइट पर डालकर वेरिफाई करना होगा।

4. वेरिफिकेशन सफल होते ही आपके सामने उन सभी नंबरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो आपकी आईडी पर रजिस्टर्ड हैं। अनजान नंबर दिखे तो क्या करें? अगर इस लिस्ट में आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसे आप नहीं पहचानते या जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसी TAF-COP पोर्टल पर उस नंबर को तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद टेलीकॉम विभाग उस अनजान नंबर को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। एक ID पर सिम रखने की सीमा सरकारी नियमों के अनुसार, भारत में एक व्यक्ति अपनी एक आईडी पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड रख सकता है। हालांकि, देश के कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह सीमा केवल 6 सिम कार्ड की है।