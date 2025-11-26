Language
    मर्डर या एक्सीडेंट... एक खोई हुई सोने की चेन ने कैसे केरल पुलिस को महिला के हत्यारे तक पहुंचाया?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:41 PM (IST)

    केरल के त्रिशूर में 75 वर्षीय थंकमणि की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। गायब सोने की चेन ने हत्यारे तक पहुंचने में मदद की। पड़ेसियों ने जब महिला का शव देखा तो पुलिस को बताया कि ये महिला सोने की चेन पहनती थी और वह गायब है। 

    केरल में सोने की चेन की खोला हत्या का राज।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के त्रिशूर में 75 साल की एक महिला की हत्या कर दी गई और पुलिस को हत्यारे तक पहुंचाने में खोई हुई सोने की चेन ने अहम भूमिका निभाई।

    दरअसल, पड़ोसियों को रविवार सुबह मुंडूर में उनके घर के पीछे एक प्लॉट में थंकमणि नाम की बुज़ुर्ग महिला की लाश मिली। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और पुलिस को शुरू में शक था कि उनकी मौत गिरने से हुई है लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि इस महिला की हत्या की गई है।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    जैसे ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पड़ोसियों ने बताया कि थंकमणि हमेशा सोने की चेन पहनती थी और वह गायब थी। फिर पुलिस ने उसकी बेटी संध्या (45) से पूछताछ की। अपने पति से अलग होने के बाद, संध्या अपनी मां थंकमणि के साथ रह रही थी। जांच में पता चला कि वह पास में रहने वाले 29 साल के नितिन के साथ रिलेशनशिप में थी।

    पुलिस के सामने बेटी ने उगला सच

    पूछताछ के दौरान, संध्या ने बताया कि वह नितिन की पैसे से मदद करना चाहती थी और उसने अपनी मां से उसकी सोने की चेन मांगी तो थंकमणि ने मना कर दिया और इस बात पर बहस शुरू हो गई। बाद दोनों के बीच इसको लेकर लड़ाई हुई। हाथापाई के दौरान, संध्या ने कथित तौर पर अपनी मां का गला पकड़ा और उन्हें धक्का दिया।

    थंकमणि के गिरते ही उसका सिर जमीन पर लग गया और वह मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, संध्या और नितिन ने महिला की मौत को एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश की।

    महिला का जब शव मिला तो पुलिस के सामने इन लोगों ने नाटक किया, जिससे कि लगे थंकमणि की मौत गिरने से हुई है। लेकिन पोस्टमॉर्टम से शक हुआ और गायब चेन से पुलिस को कामयाबी मिली। पूछताछ के दौरान, संध्या और नितिन ने राज खोल दिया। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

