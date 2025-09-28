Language
    MP: नाबालिग ने अस्पताल के बाथरूम में दिया बेटी को जन्म, नवजात को छत से फेंक कर भाग गई मां

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:13 PM (IST)

    दिल्ली के एक अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक नाबालिग ने वाशरूम में बच्ची को जन्म दिया और लोकलाज के डर से उसे मारने की कोशिश की। पहले गला दबाया फिर अस्पताल से नीचे फेंक दिया। बच्ची कचरे पर गिरी और बच गई। रोने की आवाज सुनकर कर्मचारी पहुंचे और उसे बचाया। बच्ची का गला कट गया है और उसका इलाज चल रहा है।

    नवजात को छत से फेंक कर भाग गई मां

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को जिला अस्पताल परिसर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल के वाशरूम में एक नाबालिग ने बेटी को जन्म दिया। लोकलाज के डर से पहले उसका गला दबा कर मारने का प्रयास किया। उसमें सफल नहीं हुई तो अस्पताल की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया। गनीमत थी कि नवजात नीचे पड़े कचरे पर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई।

    बच्ची के रोने की आवाज सुनकर अस्पताल के कर्मचारी पहुंचे और अंदर ले गए। हत्या के प्रयास में नवजात का गला कट गया था। जिस पर डाक्टरों ने पांच टांके लगाए हैं। फिलहाल उसे स्वस्थ बताया गया है और एनएनसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।

    बता दें कि रविवार को विश्व बेटी दिवस मनाया गया है। जिसमें बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बातें की गई हैं। इस घटना ने अस्पताल परिसर में मौजूद जिस किसी ने भी देखा और सुना वह सन्न रह गया।

    पुलिस कर रही मां की तलाश

    अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर लालबाग थाना प्रभारी अमित जादौन मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं और भर्ती मरीजों व रिश्तेदारों से पूछताछ की है। हालांकि शाम तक बच्ची की मां की पहचान उजागर नहीं की गई।

    थाना प्रभारी का कहना है कि नवजात की मां को तलाश कर पूछताछ की जाएगी कि किन कारणों से उसने यह कदम उठाया। इसके साथ ही नाबालिग को गर्भवती बनाने वाले युवक की तलाश भी की जा रही है। पूरे मामले की तस्वीर साफ होने के बाद आरोपित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

