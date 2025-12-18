राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा, कार पर पलटा बजरी से भरा ट्रक; तीन सगे भाई समेत 4 की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बूंदी जिले में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। बजरी से भरा एक ट्रक कार पर पलट गया, जिससे कार पूरी तरह दब गई। हादसा नेशनल हाईवे-52 पर सदर थाना क्षेत्र में हुआ।
मृतकों में तीन सगे भाई और उनका एक चचेरा भाई शामिल हैं। सभी लोग टोंक जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सभी लोग कोटा में एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
कैसे हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार यह हादसा गुरुवार शाम करीब 6.30 बजे हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) उमा शर्मा ने बताया कि ट्रक का एक टायर अचानक फट गया, जिसके बाद ट्रक पीछे से कार से टकरा गया। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क के दूसरी तरफ फिसल गए, जहां ट्रक कार के ऊपर पलट गया। कार पूरी तरह ट्रक के नीचे दब गई, जिससे उसमें सवार लोगों को बचने का मौका नहीं मिला।
मृतकों और घायल की पहचान
इस हादसे में मोईनुद्दीन (60), फरीउद्दीन (45), अजमीउद्दीन (40) और उनके चचेरे भाई सैफुद्दीन (28) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सैफुद्दीन के पिता वासीउद्दीन (64) को मामूली चोटें आई हैं। वासीउद्दीन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच जारी है।
