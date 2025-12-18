Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्थान के बूंदी में भीषण सड़क हादसा, कार पर पलटा बजरी से भरा ट्रक; तीन सगे भाई समेत 4 की मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:49 PM (IST)

    राजस्थान के बूंदी जिले में नेशनल हाईवे-52 पर एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। बजरी से भरा ट्रक कार पर पलटने से यह हादसा हुआ। मृतकों में ...और पढ़ें

    Hero Image

    बूंदी में भीषण हादसा: कार पर पलटा बजरी से भरा ट्रक चार लोगों की मौत (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के बूंदी जिले में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। बजरी से भरा एक ट्रक कार पर पलट गया, जिससे कार पूरी तरह दब गई। हादसा नेशनल हाईवे-52 पर सदर थाना क्षेत्र में हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों में तीन सगे भाई और उनका एक चचेरा भाई शामिल हैं। सभी लोग टोंक जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सभी लोग कोटा में एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

    कैसे हुआ हादसा

    पुलिस के अनुसार यह हादसा गुरुवार शाम करीब 6.30 बजे हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) उमा शर्मा ने बताया कि ट्रक का एक टायर अचानक फट गया, जिसके बाद ट्रक पीछे से कार से टकरा गया। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क के दूसरी तरफ फिसल गए, जहां ट्रक कार के ऊपर पलट गया। कार पूरी तरह ट्रक के नीचे दब गई, जिससे उसमें सवार लोगों को बचने का मौका नहीं मिला।

    मृतकों और घायल की पहचान

    इस हादसे में मोईनुद्दीन (60), फरीउद्दीन (45), अजमीउद्दीन (40) और उनके चचेरे भाई सैफुद्दीन (28) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सैफुद्दीन के पिता वासीउद्दीन (64) को मामूली चोटें आई हैं। वासीउद्दीन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच जारी है।

    बैस्टियन रेस्टोरेंट केस में शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स की रेड, ली गई तलाशी