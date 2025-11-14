Language
    पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर हादसे में 8 लोगों की मौत, पुलिस ने मृतक ड्राइवर पर ही दर्ज किया केस

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 14 घायल हो गए। पुलिस ने मृत ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

    Hero Image

    पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों क मौत हो गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए। इस मामले में पुणे पुलिस ने एक भीषण दुर्घटना में शामिल ट्रक के मृत चालक और क्लीनर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

    दरअसल, गुरुवार शाम मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग पर नवले ब्रिज के पास भीषण दुर्घटना हुई। इस दौरान दो बड़े कंटेनर ट्रकों के बीच एक कार के कुचल जाने से तीनों वाहनों में भीषण आग लग गई। इस दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए।

    पुलिस उपायुक्त संभाजी कदम ने गुरुवार को बताया कि मुंबई की ओर जा रहे एक भारी कंटेनर ट्रक के चालक ने ब्रेक फेल होने के कारण वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। ट्रक ने रास्ते में आने वाले कुछ वाहनों, जिनमें एक मिनी बस भी शामिल थी, को टक्कर मारी और फिर आगे खड़े एक अन्य बड़े कंटेनर से जा टकराया। इस दौरान एक कार इन दोनों ट्रकों के बीच फंस गई और बुरी तरह कुचल गई।

    राजस्थान का रहने वाला था ट्रक चालक और क्लीनर

    पुलिस ने बताया कि मृतक ट्रक चालक रुस्तम खान (35) और क्लीनर मुश्ताक खान (31) राजस्थान के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के समय ट्रक मालिक ताहिर खान (45) वाहन में नहीं थे। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चालक और क्लीनर (दोनों मृत) और ट्रक मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

    एक ही परिवार के थे 5 लोग

    पुलिस के अनुसार, कार में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और पुणे जिले के एक धार्मिक स्थल नारायणपुर से घर लौट रहे थे। आठवें मृतक की पहचान सतारा जिले के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि टक्कर के बाद कार में लगी सीएनजी किट में विस्फोट हो गया, जिससे आग लग गई।

    केंद्रीय मंत्री करेंगे निरीक्षण

    बेंगलुरु-मुंबई राजमार्ग पर नवले ब्रिज (सतारा-मुंबई लेन) की ढलान कई दुर्घटनाओं का कारण रही है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री और पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पुणे नगर निगम और पुलिस के अधिकारियों के साथ दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

