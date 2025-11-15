श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कैसे हुआ धमाका? गृह मंत्रालय ने बताई वजह
Srinagar Nowgam Blast: श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके का कारण गृह मंत्रालय ने बताया है। मंत्रालय के अनुसार, स्टेशन में रखे विस्फोटक पदार्थों में आकस्मिक विस्फोट के कारण यह घटना हुई। यह विस्फोटक फरीदाबाद से जब्त किए गए थे, जिनका इस्तेमाल जांच के लिए होना था। गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन (Srinagar Nowgam Blast) में बीती रात भयानक विस्फोट से 9 की मौत हो गई। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद नौगाम में हुए धमाके ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना पर बयान दिया है।
गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि यह धमाका एक हादसा था। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक पदार्थों का सैंपल लेने के दौरान यह ब्लास्ट हुआ। इस धमाका इतना भयानक था कि पूरा पुलिस स्टेशन तबाह हो गया। साथ ही आसपास की इमारतों में भी दरारें आ गईं।
गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान
नौगाम धमाके पर बयान जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा, "कल दिनांक 14 नवंबर की रात को समय 11.20 बजे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू और कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ।"
गृह मंत्रालय के अनुसार,
नौगाम पुलिस स्टेशन की एफ.आई.आर. संख्या 162/2025 की जांच के दौरान, विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किये गए विस्फोटक को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था।
कैसे हुआ धमाका?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत, बरामद रासायनिक और विस्फोटक नमूनों को आगे फोरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटको की बरामदी के कारण यह प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से मानक प्रक्रिया के तहत लगातार जारी थी।
गृह मंत्रालय के अनुसार, विस्फोटक की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण इसे विशेषज्ञों की निगरानी के तहत सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि, इसी बीच बीती रात को लगभग 11:20 बजे अचानक विस्फोट हो गया।
धमाके से क्या हुआ नुकसान?
गृह मंत्रालय ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 09 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है, साथ ही 27 पुलिसकर्मी, 02 राजस्व अधिकारी और 03 नागरिक घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है, इसके आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।
नौगाम धमाके के बाद गृह मंत्रालय ने घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि धमाके से जुड़ी अन्य अटकलें लगाना सही नहीं है। इसकी जांच की जा रही है।
