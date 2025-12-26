थंजावुर से चेन्नई लाया गया ट्रांसप्लांट के लिए दिल, 33 साल के आदमी की बची जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई के एक अस्पताल को हेलीकॉप्टर के जरिए हृदय लाकर कर 33 साल के मरीज की जान बचाई गई। महाराष्ट्र के रहने वाले मरीज का सफलतापूर्वत हर्ट ट्रांसप्लांट किया गया।

अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये दिल 19 साल के युवक का है, जो एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। युवक को 26 दिसंबर को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिवार ने अंगदान की सहमति दी।