    थंजावुर से चेन्नई लाया गया ट्रांसप्लांट के लिए दिल, 33 साल के आदमी की बची जान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:42 PM (IST)

    चेन्नई के एमजीएम हेल्थकेयर अस्पताल में एक 33 वर्षीय मरीज का सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया। महाराष्ट्र के इस मरीज की जान बचाने के लिए तंजावुर से हेलीकॉ ...और पढ़ें

    हर्ट ट्रांसप्लांट। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चेन्नई के एक अस्पताल को हेलीकॉप्टर के जरिए हृदय लाकर कर 33 साल के मरीज की जान बचाई गई। महाराष्ट्र के रहने वाले मरीज का सफलतापूर्वत हर्ट ट्रांसप्लांट किया गया।

    अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये दिल 19 साल के युवक का है, जो एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। युवक को 26 दिसंबर को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिवार ने अंगदान की सहमति दी।

    परिजनों की मंजूरी के बाद तंजावुर सरकारी अस्पताल में युवक का हृदय और छोटी आंत को निकाला गया।

    ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाया दिल

    हेलीकॉप्टर के जरिए दिल को डीजी वैष्णव कॉलेज के परिसार में लाया गया वहां से चेन्नई पुलिस द्वारा बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मजह दो मिनट में हर्ट को एमजीएम हेल्थकेयर अस्पताल पहुंचाया गया। सफल हर्ट ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की जान बच सकी।

     