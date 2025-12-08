पान मसाला पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का रास्ता साफ, ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक 2025’ संसद में पास

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में व्यापक विचार-विमर्श के बाद ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ (Health Security se National Security Cess Bill, 2025) को मंजूरी मिल गई है। दरअसल, राज्यसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 को लोकसभा को लौटा दिया। निचले सदन ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। बता दें कि उपकर जीएसटी के अतिरिक्त होगा और पान मसाला निर्माण कारखानों में मशीनों की उत्पादन क्षमता पर लगाया जाएगा।

विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उपकर का उद्देश्य राष्ट्रीय और स्वास्थ्य सुरक्षा की लागत को पूरा करना है। वित्त मंत्री ने क्या कहा? बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों पर बोझ डाले बिना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी चीजों के लिए फंड मिले। बता दें कि गत शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय तीनों सेनाओं ने शानदार काम किया जिसमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ी। यही मॉडर्न वॉरफेयर है और इसी के लिए हमें सेस लगाने की जरूरत है।