Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पान मसाला पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का रास्ता साफ, ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक 2025’ संसद में पास

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    संसद ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और स्वास्थ्य सुरक्षा की लागत को पूरा करना है। राज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक 2025’ संसद में पास। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद में व्यापक विचार-विमर्श के बाद ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ (Health Security se National Security Cess Bill, 2025) को मंजूरी मिल गई है।

    दरअसल, राज्यसभा ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 को लोकसभा को लौटा दिया। निचले सदन ने शुक्रवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। बता दें कि उपकर जीएसटी के अतिरिक्त होगा और पान मसाला निर्माण कारखानों में मशीनों की उत्पादन क्षमता पर लगाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उपकर का उद्देश्य राष्ट्रीय और स्वास्थ्य सुरक्षा की लागत को पूरा करना है। 

    वित्त मंत्री ने क्या कहा?

    बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों पर बोझ डाले बिना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी चीजों के लिए फंड मिले। बता दें कि गत शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय तीनों सेनाओं ने शानदार काम किया जिसमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ी। यही मॉडर्न वॉरफेयर है और इसी के लिए हमें सेस लगाने की जरूरत है।

    सीतारमण का कहना है कि ये पूरा फंड देश के लोगों की सुरक्षा में ही खर्च होगा। उन्होंने आगे बताया कि हम ये सेस केवल डीमेरिट गुड्स पर ही लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वित्त मंत्री के रूप में उनका दायित्व धन जुटाना है।

    यह भी पढ़ें- 'चिंता की जरूरत नहीं', लगातार गिर रहे रुपया पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान; क्या-क्या बोलीं निर्मला सीतारमण?

    यह भी पढ़ें- बजट से पहले बैंकिंग और बीमा के प्रतिनिधियों ने की निर्मला सीतारमण से मुलाकात, इन सुधारों पर दिया जोर