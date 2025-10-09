Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किलर कफ सीरप: हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन, रद होगा 'कोल्ड्रिफ' बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद श्रीसन फार्मास्युटिकल्स पर कड़ी कार्रवाई हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने कंपनी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद करने की घोषणा की है। कई राज्यों में सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और अलर्ट जारी किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्थायी रूप से रद होगा 'कोल्ड्रिफ' बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जानलेवा 'कोल्ड्रिफ' कफ सीरप से कम कम से 22 बच्चों की मौत के बाद श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने गुरुवार कहा कि कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद कर दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी के मालिक जी रंगनाथन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, 'कोल्ड्रिफ' कफ सीरप के मामले में एमपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एमपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक एस. रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एस. रंगनाथन को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद एमपी के छिंदवाड़ा जिले में ले जाया जाएगा। जहां कोल्ड्रिफ' कफ सीरप पीने से सबसे अधिक मौत की पुष्टि हुई है। रंगनाथन पर नशीली दवाओं में मिलावट और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगे हैं।

    अस्थायी रूप से निलंबित है लाइसेंस

    तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने कहा कि कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद किया जाएगा। उन्होंने कहा, "इस फार्मा कंपनी का लाइसेंस कुछ दिनों में स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।" श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का लाइसेंस फिलहाल अस्थायी रूप से निलंबित है, क्योंकि अधिकारी आगे निरीक्षण और जांच कर रहे हैं।

    तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी अलर्ट

    पुलिस की एक टीम कांचीपुरम के सुंगुवरचत्रम स्थित कंपनी के विनिर्माण संयंत्र का भी जांच करेगी। फिलहाल तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी अलर्ट जारी किया है।

    यह भी पढ़ें- कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद हरियाणा में हड़कंप, बिक्री पर तत्काल रोक

     