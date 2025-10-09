किलर कफ सीरप: हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन, रद होगा 'कोल्ड्रिफ' बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जानलेवा 'कोल्ड्रिफ' कफ सीरप से कम कम से 22 बच्चों की मौत के बाद श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने गुरुवार कहा कि कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद कर दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी के मालिक जी रंगनाथन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

दरअसल, 'कोल्ड्रिफ' कफ सीरप के मामले में एमपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एमपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक एस. रंगनाथन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एस. रंगनाथन को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद एमपी के छिंदवाड़ा जिले में ले जाया जाएगा। जहां कोल्ड्रिफ' कफ सीरप पीने से सबसे अधिक मौत की पुष्टि हुई है। रंगनाथन पर नशीली दवाओं में मिलावट और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगे हैं।

अस्थायी रूप से निलंबित है लाइसेंस तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने कहा कि कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद किया जाएगा। उन्होंने कहा, "इस फार्मा कंपनी का लाइसेंस कुछ दिनों में स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।" श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का लाइसेंस फिलहाल अस्थायी रूप से निलंबित है, क्योंकि अधिकारी आगे निरीक्षण और जांच कर रहे हैं।