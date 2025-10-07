कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद हरियाणा में हड़कंप, बिक्री पर तत्काल रोक

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद हरियाणा में सतर्कता बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में कोल्ड्रिफ सीरप की बिक्री पर रोक लगा दी है और विभिन्न जिलों से सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जींद भिवानी कैथल करनाल और रोहतक में भी सैंपल लिए गए हैं और मेडिकल स्टोरों को बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

जागरण टीम, पानीपत। मध्यप्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद प्रदेश में भी इस दवा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर पूरे प्रदेश में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है।

साथ ही, विभिन्न जिलों से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। जींद में जिला औषधि नियंत्रक डा. गीता गोयल ने नागरिक अस्पताल में बैठक कर पांच मेडिकल स्टोरों से कोल्ड्रिफ सिरप के सैंपल लिए। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए कि कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद करें और जो भी स्टाक मौजूद है, उसकी जानकारी विभाग को दें।