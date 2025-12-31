1 January 2026 Rules Change: LPG से रेल की टिकट और UPI तक... नए साल से बदल जाएंगे ये 8 नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल कल से शुरू हो रहा है। 2026 की शुरुआत होते ही कई नए बदलाव भी लागू होंगे। 1 जनवरी से लागू होने वाले ये बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे। इनमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, फॉर्म में बदलाव, नए पैन-आधार लिंकिंग नियम, बैंक नियमों में बदलाव और अन्य शामिल हैं। आइये सिलसिलेवार तरीके इसे समझने का प्रयास करते हैं। 1. नहीं फाइल कर पाएंगे रिवाइज्ड ITR कल यानी 1 जनवरी, 2026 से, टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने इनकम टैक्स का रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को उनके ऑरिजिनल रिटर्न में कथित गड़बड़ियों के कारण रिवाइज्ड ITR फाइल करने के लिए कहता है।

रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद, टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न या ITR-U फाइल करना होगा। 2. क्रेडिट स्कोर अपडेट की टाइमलाइन कल से क्रेडिट ब्यूरो आपके क्रेडिट स्कोर को अपडेट करने का तरीका बदल देंगे, जिससे यह 1 जनवरी से होने वाले सबसे बड़े फाइनेंशियल बदलावों में से एक बन जाएगा। इसके साथ, आपके क्रेडिट स्कोर में मौजूदा 15-दिन के साइकिल के बजाय हर हफ्ते अपडेट होगा। इससे यह पक्का होगा कि आपका क्रेडिट व्यवहार जैसे रीपेमेंट या प्रीपेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर में बहुत तेजी से दिखेगा। 3. पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। 1 जनवरी से पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य हो जाएगी। जो लोग आधार को पैन से लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे कई दिक्कतें आएंगी। इनएक्टिव पैन के साथ आप टैक्स फाइल बैंक से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे। 4. बदल सकते हैं LPG के दाम घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर सहित LPG की कीमतें आमतौर पर किसी भी महीने की पहली तारीख को रिवाइज की जाती हैं। 1 जनवरी से घरेलू LPG की कीमत और कमर्शियल LPG की कीमत में बदलाव होने की उम्मीद है।

5. बेहतर डिजिटल पेमेंट सुरक्षा बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए कल यानी 1 जनवरी से UPI ट्रांजैक्शन पर नियम ज्यादा सख्त किए जाएंगे। WhatsApp और Telegram जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए ज्यादा मजबूत SIM वेरिफिकेशन नियम लागू करेंगे। 6. SBI कार्ड में बदलाव 10 जनवरी, 2026 से, SBI कार्ड का डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम बदल जाएगा। ग्राहक के पास मौजूद SBI क्रेडिट कार्ड के प्रकार के आधार पर, सेट A और सेट B में इसे बांटा जाएगा।

सेट A कार्ड्स में Apollo SBI Card SELECT, Landmark Rewards SBI Card SELECT, BPCL SBI Card OCTANE, Club Vistara SBI Card SELECT, PhonePe SBI Card SELECT और Paytm SBI Card SELECT को रखा गया है। ये कार्ड्स अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पुणे के लाउंज में एक्सेस देंगे।

सेट B कार्ड्स में SBI Card PRIME, KrisFlyer SBI Card, Titan SBI Card, और पार्टनर बैंक के PRIME वेरिएंट्स को रखा गया है। ये कार्ड्स भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोच्चि, गोवा, इंदौर, जयपुर, वडोदरा, श्रीनगर और विशाखापत्तनम में लाउंज एक्सेस देंगे। 7. रेल टिकट बुकिंग से जुड़े नियम रेलवे बोर्ड ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन एक्सक्लूसिव आधार-ऑथेंटिकेटेड बुकिंग विंडो को धीरे-धीरे बढ़ाने का फैसला किया है। 5 जनवरी, 2026 से, आधार-वेरिफाइड यूजर्स पहले दिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच ऑनलाइन जनरल रिजर्व्ड ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे। 12 जनवरी, 2026 से, यह विंडो सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक चलेगी।

8. 8वां वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाला है। हालांकि, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐतिहासिक रूप से, एक नए वेतन आयोग का कार्यकाल पिछले आयोग के खत्म होने के अगले दिन से शुरू होता है।