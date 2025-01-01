Happy New Year 2026: देश-दुनिया में नए साल की धूम, कैसे मनाया जा रहा नव वर्ष; Photos

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर में नए साल 2026 का स्वागत आतिशबाजी, संगीत, नृत्य और उत्साह के साथ हो रहा है। किरिबाती और न्यूजीलैंड से शुरू हुई यह उत्सव की लहर अब पूरे एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुकी है। भारत में भी मुंबई, दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में लाखों लोग सड़कों, बीचों और होटलों में जश्न मना रहे हैं।