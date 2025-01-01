Language
    Happy New Year 2026: देश-दुनिया में नए साल की धूम, कैसे मनाया जा रहा नव वर्ष; Photos

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:42 AM (IST)

    दुनिया भर में नए साल 2026 का स्वागत आतिशबाजी, संगीत, नृत्य और उत्साह के साथ हो रहा है। किरिबाती और न्यूजीलैंड से शुरू हुई यह उत्सव की लहर अब पूरे एशिय ...और पढ़ें

    नए साल 2026 का स्वागत आतिशबाजी, संगीत, नृत्य और उत्साह के साथ हो रहा है (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर में नए साल 2026 का स्वागत आतिशबाजी, संगीत, नृत्य और उत्साह के साथ हो रहा है। किरिबाती और न्यूजीलैंड से शुरू हुई यह उत्सव की लहर अब पूरे एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंच चुकी है। भारत में भी मुंबई, दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में लाखों लोग सड़कों, बीचों और होटलों में जश्न मना रहे हैं।

    दुनिया भर में आतिशबाजी का नजारा

    सिडनी, ऑस्ट्रेलिया: हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी हुई। इस बार बॉन्डी बीच हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए एक मिनट का मौन रखा गया।

    थाईलैंड और टोक्यो में मनाया नया साल

    थाईलैंड के बैंकॉक में बुद्ध प्रतिमा के पास भव्य आतिशबाजी हुई, जबकि टोक्यो और सियोल में भी पारंपरिक और आधुनिक तरीकों से नए साल का स्वागत किया गया।