Happiest City 2025: एशिया का सबसे खुशहाल शहर बना मुंबई, टॉप-10 लिस्ट में कौन-कौन शामिल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खुशी एक ऐसा अहसास, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, हर किसी के लिए खुशी के मायने अलग-अलग होते हैं। ऐसा ही एक आंकड़ा खुशहाल शहरों से जुड़ा है, जिसमें टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 18,000 से ज्यादा लोगों से पूछा गया कि वे अपने शहरों में कितने खुश हैं।

इस सर्वे में शामिल लोगों ने अपने शहरों को उनकी कल्चर, नाइटलाइफ, फूड, लाइफस्टाइल और पांच बातों के आधार पर रेटिंग दी, जैसे कि क्या उनका शहर उन्हें खुश रखता है और क्या स्थानीय लोग सकारात्मक हैं। मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई को साल 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। 94 फीसदी मुंबईकर का कहना है कि उनका शहर उन्हें खुश रखता है। ताजा सर्वे के मुताबिक, 89% लोग मुंबई में कहीं और की तुलना में ज्यादा खुश महसूस करते हैं। 88% लोगों का कहना है कि शहर के लोग खुशमिजाज दिखते हैं। 87% लोगों का मानना है कि हाल ही में मुंबई में खुशियां बढ़ी हैं।

टॉप-10 में चीन के दो शहर इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर चीन के शहर बीजिंग और शंघाई हैं। जिनमें क्रमश: 93 और 92 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्हें उनका शहर खुश रखता है। दोनों शहरों ने सुरक्षा, सुविधा, लागत और संस्कृति के मामले में उच्च अंक प्राप्त किए। मॉर्डन लाइफ, इनोवेशन, भविष्य के दृष्टिकोण की पेशकश करते हुए, इन्हें जेनरेशन जेड के लिए एशिया के शीर्ष शहरों में भी स्थान दिया है।

चियांग माई और हनोई को मिला कौन सा नंबर? चियांग माई (थाईलैंड) और हनोई (वियतनाम) शीर्ष 5 में शामिल हैं। जहां 88% लोगों ने कहा कि उनका शहर उन्हें खुश रखता है। हनोई को उन निवासियों के मामले में थोड़ा ज्यादा नंबर मिले जिन्होंने कहा कि उन्हें रोजमर्रा की जिदगी में खुशी मिलती है। दोनों शहरों की तारीफ उनके हरे-भरे स्थानों, धीमी गति से चलने वाली जिदगी और घनिष्ठ समुदाय के लिए की जाती है, जो शांति और जुड़ाव चाहने वालों के लिए एकदम सही हैं।