किसने तोड़ी हनुमान जी की प्रतिमा? तेलंगाना में बजरंगबली की मूर्ति खंडित, जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में हनुमान जी टूटी हुई मूर्ति मिली है। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। हनुमान जी की टूटी हुई प्रतिमा की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटना की जांच शुरू की।

दरअसल, यह मामला मेडचल-मलकाजगिरी जिले के कीसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपल्ली गांव है। जहां हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है। यह प्रतिमा कैसे क्षतिग्रस्त हुई अभी जांच के ही बाद बता चलेगा। हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

पुलिस कर रही जांच कीसरा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें घटना की सूचना मिली और हमारे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमें संदेह है कि भगवान हनुमान की मूर्ति के एक हाथ में दरार आ गई होगी, जिससे वह टूट गई होगी। हम मामले की जांच कर रहे हैं।