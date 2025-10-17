Language
    किसने तोड़ी हनुमान जी की प्रतिमा? तेलंगाना में बजरंगबली की मूर्ति खंडित, जांच में जुटी पुलिस

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:53 PM (IST)

    तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले के रामपल्ली गांव में हनुमान जी की मूर्ति टूटी हुई पाई गई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मूर्ति कैसे क्षतिग्रस्त हुई। 

    Hero Image

    तेलंगाना में बजरंगबली की मूर्ति खंडित (फाइल फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में हनुमान जी टूटी हुई मूर्ति मिली है। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। हनुमान जी की टूटी हुई प्रतिमा की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटना की जांच शुरू की।

    दरअसल, यह मामला मेडचल-मलकाजगिरी जिले के कीसरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपल्ली गांव है। जहां हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है। यह प्रतिमा कैसे क्षतिग्रस्त हुई अभी जांच के ही बाद बता चलेगा। हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

    पुलिस कर रही जांच

    कीसरा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमें घटना की सूचना मिली और हमारे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हम मामले की जांच कर रहे हैं। हमें संदेह है कि भगवान हनुमान की मूर्ति के एक हाथ में दरार आ गई होगी, जिससे वह टूट गई होगी। हम मामले की जांच कर रहे हैं।

    सीसीटीवी फुटेज की ली जा रही मदद

    अधिकारी मूर्ति और आसपास के क्षेत्र की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि मूर्ति को नुकसान क्यों पहुंचा और क्या इसमें कोई गड़बड़ी थी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर हनुमान जी की प्रतिमा कैसे क्षतिग्रस्त हुई है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

