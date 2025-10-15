गाजा में एक बार फिर हमास ने दिखाया क्रूर चेहरा, 8 लोगों को सरेआम मारी गोली

Language
    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:26 PM (IST)

    गाजा पट्टी में हमास ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्रूरता दिखाई, आठ लोगों को सरेआम फांसी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को हथियार डालने की चेतावनी दी है। हमास ने इन लोगों को इजरायल का सहयोगी बताकर गोली मार दी। इजरायली सेना के हटने के बाद हमास गाजा में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ट्रंप ने हमास को हथियार डालने के लिए कहा है, अन्यथा अमेरिका कार्रवाई करेगा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा पट्टी में हमास ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्रूर कदम उठाया है। संगठन ने आठ लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी। यह कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हमास को हथियार डालने की चेतावनी दी।

    सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हमास के बंदूकधारियों द्वारा आठ लोगों को गोली मारते देखा गया, जिन्हें समूह ने इजरायल का सहयोगी और अपराधी बता दिया है।

    सोमवार शाम को सामने आए इस भयावह वीडियो में आठ लोगों को बुरी तरह पीटा गया था। उनकी आंखों पर पट्टी बांधे और घुटनों के बल सड़क पर बैठे दिखे। हमास की हरी पट्टी पहने बंदूकधारियों ने एक-एक कर उन्हें गोली मार दी। भीड़ से 'अल्लाहु अकबर' के नारे सुनाई दिए। हमास ने बिना सबूत के दावा किया कि ये लोग इजरायल के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

    हमास का गाजा पर फिर से नियंत्रण?

    इजरायल के सैनिकों की वापसी के बाद हमास ने गाजा में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। उसकी सुरक्षा टुकड़ियां सड़कों पर लौट आई हैं और अन्य सशस्त्र समूहों के साथ झड़पें हो रही हैं। हमास ने इन समूहों को गैंगस्टर बताते हुए निशाना बनाया। ये इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में मानवीय सहायता लूटने और लोगों को आतंकित करने में शामिल थे। गाजा सिटी से इजरायली सेना के हटने के बाद हमास की काले मास्क वाली पुलिस ने फिर से गश्त शुरू कर दी है।

    ट्रंप की सख्त चेतावनी

    ट्रंप ने मंगलवार ने कहा कि हमास ने कुछ खतरनाक गिरोहों को खत्म किया, जिससे उन्हें कोई खास परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे, वरना अमेरिका इसे जल्दी और शायद हिंसक रूप से करेगा। ट्रंप ने इसकी समयसीमा या योजना का खुलासा नहीं किया, बस इतना कहा कि यह उचित समय में होगा।

    गाजा में अस्थायी युद्धविराम के बीच हमास की यह कार्रवाई युद्धविराम को खतरे में डाल सकती है। 7 अक्टूबर, 2023 के हमले में बंधक बनाए गए सभी जीवित लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप का कहना है कि हमास को पूरी तरह नष्ट करना होगा।

    ट्रंप की योजना में हमास को निरस्त्र कर अंतरराष्ट्रीय निगरानी में एक स्वतंत्र प्रशासन को सत्ता सौंपने की बात है, जिस पर हमास ने अभी पूरी सहमति नहीं दी है।

