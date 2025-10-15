गाजा में एक बार फिर हमास ने दिखाया क्रूर चेहरा, 8 लोगों को सरेआम मारी गोली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा पट्टी में हमास ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्रूर कदम उठाया है। संगठन ने आठ लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी। यह कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हमास को हथियार डालने की चेतावनी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हमास के बंदूकधारियों द्वारा आठ लोगों को गोली मारते देखा गया, जिन्हें समूह ने इजरायल का सहयोगी और अपराधी बता दिया है। सोमवार शाम को सामने आए इस भयावह वीडियो में आठ लोगों को बुरी तरह पीटा गया था। उनकी आंखों पर पट्टी बांधे और घुटनों के बल सड़क पर बैठे दिखे। हमास की हरी पट्टी पहने बंदूकधारियों ने एक-एक कर उन्हें गोली मार दी। भीड़ से 'अल्लाहु अकबर' के नारे सुनाई दिए। हमास ने बिना सबूत के दावा किया कि ये लोग इजरायल के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

हमास का गाजा पर फिर से नियंत्रण? इजरायल के सैनिकों की वापसी के बाद हमास ने गाजा में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। उसकी सुरक्षा टुकड़ियां सड़कों पर लौट आई हैं और अन्य सशस्त्र समूहों के साथ झड़पें हो रही हैं। हमास ने इन समूहों को गैंगस्टर बताते हुए निशाना बनाया। ये इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में मानवीय सहायता लूटने और लोगों को आतंकित करने में शामिल थे। गाजा सिटी से इजरायली सेना के हटने के बाद हमास की काले मास्क वाली पुलिस ने फिर से गश्त शुरू कर दी है।

ट्रंप की सख्त चेतावनी ट्रंप ने मंगलवार ने कहा कि हमास ने कुछ खतरनाक गिरोहों को खत्म किया, जिससे उन्हें कोई खास परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे, वरना अमेरिका इसे जल्दी और शायद हिंसक रूप से करेगा। ट्रंप ने इसकी समयसीमा या योजना का खुलासा नहीं किया, बस इतना कहा कि यह उचित समय में होगा।