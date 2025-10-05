गुवाहाटी विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल, लिस्ट में हैं बड़े-बड़े नाम

गुवाहाटी विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसरों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल किया है जिससे देश गौरवान्वित हुआ है। प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ गोस्वामी प्रदीप फुकन और बिपन हजारिका को उनके अनुसंधान में योगदान के लिए इस सूची में जगह मिली है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय हर साल सख्त मानदंडों के आधार पर यह रैंकिंग तैयार करता है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसरों ने दुनिया के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानियों में शामिल होकर देश को गौरवान्वित किया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इन विज्ञानियों की सूची तैयार की है। दुनिया के नामी विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया है कि प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी प्रोफेसर भूपेंद्र नाथ गोस्वामी, रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर प्रदीप फुकन और गणित विभाग के प्रोफेसर बिपन हजारिका की अनुसंधान के प्रति लगन और अब तक के उनके करियर में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इस सूची में शामिल किया गया है।

गौरतलब है कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की तरफ से हर साल ये रैंकिंग तैयार की जाती है। इसे तैयार करने का मानदंड काफी सख्त है और विज्ञानियों को कई पैमानों पर खरा उतरना होता है। इन मानदंडों में साइटेशन मीट्रिक्स, एच-इंडेक्स, को-आथरशिप-एडजस्टेड एचएम इंडेक्स, आथरशिप पोजीशन साइटेशन और सी-स्कोर नाम के एक कंपोजिट इंडिकेटर शामिल हैं।