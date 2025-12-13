गुजराती परिवार को लीबिया में बनाया बंधक, एजेंट ने मांगी एक करोड़ रुपये की फिरौती

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजराती परिवार को लीबिया में बंधक बनाकर एजेंट ने एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है। गुजरात के मेहसाणा के बादलपुर का यह परिवार दुबई पहुंचा था।

यहां से एजेंट पहले उन्हें पोर्टुगल तथा वहां से लीबिया ले गया। लीबिया में एजेंट ने इन्हें बंधक बना लिया। राज्यसभा सदस्य मयंक नायक ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस आशय की जानकारी देकर परिवार की मदद करने की अपील की है।