    गुजराती परिवार को लीबिया में बनाया बंधक, एजेंट ने मांगी एक करोड़ रुपये की फिरौती

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    अहमदाबाद: लीबिया में एक गुजराती परिवार को बंधक बनाकर एजेंट ने 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है। मेहसाणा, गुजरात का यह परिवार दुबई के रास्ते लीबिया पहु ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुजराती परिवार को लीबिया में बनाया बंधक (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजराती परिवार को लीबिया में बंधक बनाकर एजेंट ने एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है। गुजरात के मेहसाणा के बादलपुर का यह परिवार दुबई पहुंचा था।

    यहां से एजेंट पहले उन्हें पोर्टुगल तथा वहां से लीबिया ले गया। लीबिया में एजेंट ने इन्हें बंधक बना लिया। राज्यसभा सदस्य मयंक नायक ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस आशय की जानकारी देकर परिवार की मदद करने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक करोड़ रुपये की मांग की

    एक दंपती अपनी तीन वर्षीय पुत्री के साथ एजेंट की मदद से अमरीका जाने के लिए निकला था। एजेंट ने इस दंपत्ती का एक वीडियो बनाकर गुजरात में इनके संबंधियों को भेजकर एक करोड़ रुपये की मांग की है।

