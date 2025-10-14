गुजरात में मकान खरीदने के लिए रुपये नहीं देने पर पति को जिंदा जलाया
गुजरात के कच्छ-भुज में एक महिला ने अपने पति को जिंदा जला दिया। महिला ने पति से मकान खरीदने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर पत्नी ने पति पर केरोसिन डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की थी।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ-भुज में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पत्नी ने अपनी पति को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया।
दरअसल, पत्नी ने पति से मकान खरीदने के लिए रुपयों की मांगे थे, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात से गुस्साई पत्नी ने पति पर कोरोसीन डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में वह बुरी तरह झुलस गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बीच उसकी मौत हो गई।
पहली पत्नी की मौत के बाद की थी दूसरी शादी
भुज के सामत्रा गांव में रहने वाले 60 वर्षीय धनजीभाई केराई की पहली पत्नी की मौत के बाद उसने मेहसाणा के हीरपुरा गांव की कैलाश चौहाण से डेढ़ साल पहले दूसरा विवाह किया था। दूसरी पत्नी ने आते ही पहली पत्नी के 18 तोले के गहने छीन लिए। इसी सोने के गहने को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे।
मकान खरीदने के लिए मांगे थे पैसे
11 अक्टूबर को मकान खरीदने के लिये पैसे नहीं देने पर वह धनजीभाई को गैरेज में ले गई तथा केरोसीन डालकर आग लगा दी। रविवार शाम को बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
