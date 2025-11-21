गुजरात में BLO ने की आत्महत्या, SIR के काम के दबाव से परेशान था शिक्षक; मिला सुसाइड नोट

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम के दबाव से परेशान गुजरात के एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। वहीं दाहोद में एक बीएलओ को तबियत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गीर सोमनाथ के कोडीनार में मतदाता सुची सुधार कार्यक्रम से जुड़े शिक्षक व बीएलओ अरविंद बाढेले ने सुसाइड नोट में लिखा है कि किसी भी हाल में उनसे मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम नहीं हो पायेगा। कई दिनों से थकान व मानसिक तनाव महसूस कर रहा हैं, इसलिए अब यह अंतिम कदम उठा रहा हूं।