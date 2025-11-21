गुजरात में BLO ने की आत्महत्या, SIR के काम के दबाव से परेशान था शिक्षक; मिला सुसाइड नोट
गुजरात में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दबाव में एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। गीर सोमनाथ के कोडीनार में शिक्षक अरविंद बाढेले ने सुसाइड नोट में काम के तनाव का उल्लेख किया। दाहोद में एक बीएलओ को भी तबियत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया। खेड़ा में पहले भी एक बीएलओ की ऐसी ही परिस्थिति में मौत हो चुकी है।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के काम के दबाव से परेशान गुजरात के एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। वहीं दाहोद में एक बीएलओ को तबियत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया।
गीर सोमनाथ के कोडीनार में मतदाता सुची सुधार कार्यक्रम से जुड़े शिक्षक व बीएलओ अरविंद बाढेले ने सुसाइड नोट में लिखा है कि किसी भी हाल में उनसे मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम नहीं हो पायेगा। कई दिनों से थकान व मानसिक तनाव महसूस कर रहा हैं, इसलिए अब यह अंतिम कदम उठा रहा हूं।
इससे पहले भी एक BLO की हुई मौत
पत्नी संगीता को उसने बताया कि वह उससे व बेटे क्रिशय से बहुत प्यार करता है, आप दोनों मुझे माफ कर देना। इससे पहले खेड़ा में एक बीएलओ की तबियत खराब हो गई तथा उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
