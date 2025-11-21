गुजरात में BLO की दिल का दौरा पड़ने से मौत, परिवार का आरोप- SIR के कारण प्रेशर में थे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के खेड़ा जिले में एक शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शिक्षक ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर काम कर रहा था। परिवार का कहना है कि उनकी मौत का कारण वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा काम का बहुत ज्यादा दबाव हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, जिले के कपड़वंज तालुका के जम्बूडी गांव के रहने वाले BLO, रमेशभाई परमार (50) की बुधवार और गुरुवार रात दरमियानी रात को अपने घर पर सोते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई। BLO की ड्यूटी में था शिक्षक मृतक के भाई का कहना है कि कपड़वंज के नवापुरा गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले रमेशभाई परमार को हाल ही में BLO की ड्यूटी दी गई थी। उन्होंने आगे बताया कि BLO का काम खत्म करने के बाद बुधवार शाम करीब 7.30 बजे घर लौटे। घर आने के कुछ समय बाद ही वह कागजी काम करने लगे। उन्होंने बताया घर पर मोबाइल नेटवर्क ना आने के कारण वह मेरे घर पर आए। उन्होंने रात 11.30 बजे तक काम किया और अपने घर लौट गए।

परिवार ने बताया- रात तक सामान्य तरीके से किया काम मृतक के भाई का कहना है कि रात में खाना खाने के बाद वह सो गए। हालांकि, सुबह वह देर तक नहीं जगे, इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाई ने बताया कि काम के अधिक दबाव के कारण संभव है कि उन्हें हार्ट अटैक आया हो।