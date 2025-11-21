Language
    गुजरात में BLO की दिल का दौरा पड़ने से मौत, परिवार का आरोप- SIR के कारण प्रेशर में थे

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    गुजरात के खेड़ा जिले में बीएलओ के तौर पर कार्यरत एक शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि वोटर लिस्ट के काम के दबाव के कारण उनकी मृत्यु हुई। मृतक रमेशभाई परमार कपड़वंज के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। परिजनों के अनुसार, वह देर रात तक काम करते थे और काम के दबाव में थे।  

    गुजरात में BLO की दिल का दौरा पड़ने से मौत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के खेड़ा जिले में एक शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शिक्षक ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) के तौर पर काम कर रहा था। परिवार का कहना है कि उनकी मौत का कारण वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ा काम का बहुत ज्यादा दबाव हो सकता है।

    जानकारी के अनुसार, जिले के कपड़वंज तालुका के जम्बूडी गांव के रहने वाले BLO, रमेशभाई परमार (50) की बुधवार और गुरुवार रात दरमियानी रात को अपने घर पर सोते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई।

    BLO की ड्यूटी में था शिक्षक

    मृतक के भाई का कहना है कि कपड़वंज के नवापुरा गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले रमेशभाई परमार को हाल ही में BLO की ड्यूटी दी गई थी।

    उन्होंने आगे बताया कि BLO का काम खत्म करने के बाद बुधवार शाम करीब 7.30 बजे घर लौटे। घर आने के कुछ समय बाद ही वह कागजी काम करने लगे। उन्होंने बताया घर पर मोबाइल नेटवर्क ना आने के कारण वह मेरे घर पर आए। उन्होंने रात 11.30 बजे तक काम किया और अपने घर लौट गए।

    परिवार ने बताया- रात तक सामान्य तरीके से किया काम

    मृतक के भाई का कहना है कि रात में खाना खाने के बाद वह सो गए। हालांकि, सुबह वह देर तक नहीं जगे, इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाई ने बताया कि काम के अधिक दबाव के कारण संभव है कि उन्हें हार्ट अटैक आया हो।

    वहीं, मृतक परमार की बेटी शिल्पा ने भी यही बात कही और आरोप लगाया कि उनके पिता बीएलओ से जुड़े काम के कारण वह दबाव में थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अमित प्रकाश यादव और डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर परेश वाघेला को बार-बार कॉल करने की कोशिश के बावजूद कमेंट के लिए उपलब्ध नहीं थे।

