Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुजरात: जामनगर में AAP विधायक गोपाल इटालिया पर फेंका जूता, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हमलावर को पीटा

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:37 AM (IST)

    AAP MLA Gopal Italia Shoe AttacK: गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर एक कार्यक्रम में जूता फेंका गया। इससे गुस्साए आप कार्यकर्ताओं ने हमल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जनसभा के दौरान AAP नेता गोपाल इटालिया पर फेंका जूता। फोटो - जेएनएन

    डिजिटल डेस्क, जामनगर। गुजरात के जामनगर में जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गोपाल इटालिया पर किसी ने जूता फेंक दिया। जूता फेंकने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। इस घटना के बाद जनसभा में हंगामा मच गया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP कार्यकर्ताओं ने भी आरोपी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोपाल इटालिया गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट से AAP के विधायक हैं। उन्होंने जामनगर में बाइक रैली और जनसभा का आयोजन किया था। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने उनपर हमला कर दिया।

    इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि AAP कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। सभी कार्यकर्ताओं ने हमलावर को घेरकर पकड़ा और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद राज्य का सियासी पारा आसमान छूने लगा है।

    gopal italiaa (3)

    कौन है हमलावर?

    हमलावर की पहचान छत्रपाल सिंह जडेजा के रूप में हुई है, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। गोपाल इटालिया जामनगर में बाइक रैली निकालने के बाद टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

    AAP कार्यकर्ताओं ने पीटा

    तभी छत्रपाल जडेजा तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और मंच पर जूता फेंक कर मारा। गोपाल इटालिया पर हमले के बाद कार्यक्रम में मौजूद AAP कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी भड़क गया और सभी ने छत्रपाल को सरेआम पीटना शुरू कर दिया।

    gopal italiaa (2)

    अस्पताल में भर्ती

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह लड़ाई 10-15 मिनट तक चली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव करके लड़ाई शांत करवाई। इस दौरान हमलावर बुरी तरह से चोटिल हो गया था। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जीजी अस्पताल भेजा है।

    यह भी पढ़ें- उड़ानें रद, फिर भी धड़ाधड़ कैसे बिक रहे इंडिगो के टिकट? तीन गुना अधिक दाम पर भी खरीद रहे लोग