गुजरात: जामनगर में AAP विधायक गोपाल इटालिया पर फेंका जूता, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हमलावर को पीटा

डिजिटल डेस्क, जामनगर। गुजरात के जामनगर में जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता गोपाल इटालिया पर किसी ने जूता फेंक दिया। जूता फेंकने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। इस घटना के बाद जनसभा में हंगामा मच गया। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए AAP कार्यकर्ताओं ने भी आरोपी पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा।

गोपाल इटालिया गुजरात के विसावदर विधानसभा सीट से AAP के विधायक हैं। उन्होंने जामनगर में बाइक रैली और जनसभा का आयोजन किया था। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने उनपर हमला कर दिया। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि AAP कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। सभी कार्यकर्ताओं ने हमलावर को घेरकर पकड़ा और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद राज्य का सियासी पारा आसमान छूने लगा है।

कौन है हमलावर? हमलावर की पहचान छत्रपाल सिंह जडेजा के रूप में हुई है, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। गोपाल इटालिया जामनगर में बाइक रैली निकालने के बाद टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। AAP कार्यकर्ताओं ने पीटा तभी छत्रपाल जडेजा तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और मंच पर जूता फेंक कर मारा। गोपाल इटालिया पर हमले के बाद कार्यक्रम में मौजूद AAP कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी भड़क गया और सभी ने छत्रपाल को सरेआम पीटना शुरू कर दिया।