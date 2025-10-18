गुजरात: साबरकांठा में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, 30 से ज्यादा गाड़ियां फूंकी और 10 घायल
Gujarat Clash: गुजरात के साबरकांठा के माजरा गांव में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। कई वाहन जलाए गए और घरों को नुकसान पहुँचाया गया। पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया है और 110-120 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के साबरकांठा में 2 गुटों के बीच अचानक झड़प हो गई। इस दौरान इलाके में हिंसा छिड़ गई और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं,इस हिंसक झड़प में 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए 20 लोगों को हिरासत में लिया है।
यह मामला साबरकांठा के माजरा गांव का है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान डीवाईएसपी अतुल पटेल ने बताया कि रात को तकरीबन 10:30 बजे पत्थरबाजी और आगजनी के साथ-साथ तोड़फोड़ की गई, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया था।
पुलिस ने दर्ज की FIR
अतुल पटेल के अनुसार, "बीती रात 10:30 बजे माजरा गांव में आगजनी और पथराव की घटना हुई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसमें लगभग 110-120 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।"
अतुल पटेल ने बताया-
इस हिंसक झड़प में 20 से अधिक दो पहिया वाहन और 10 से अधिक चार पहिया वाहनों के साथ तोड़ फोड़ की गई। वहीं, कई घरों की खिड़कियां भी तोड़ दी गईं। इस घटना में 10 लोग घायल हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है।
#WATCH | Sabarkantha, Gujarat: Several vehicles were set on fire and vandalised after a clash between two groups in Majra village, Sabarkantha, last night. Police have been deployed at the spot.— ANI (@ANI) October 18, 2025
भारी संख्या में पुलिस तैनात
पुलिस के अनुसार, दो समूहों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। बीती रात इसने हिंसक झड़प का रूप ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
