एक्स पर मां ने मदद मांगी तो जंगल में भटके पांच युवकों को खोज लाई गुजरात पुलिस
गुजरात के नर्मदा जंगलों में ट्रेकिंग करते हुए पांच युवक रास्ता भटक गए। एक युवक की मां ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी, जिसके बाद गुजरात पुलिस की जीपी-स्मैश टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित ढूंढ निकाला। गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस महानिदेशक ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। ये छात्र स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ट्रेकिंग करते हुए रास्ता भटक गए थे।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात में नर्मदा के घने जंगलों में पांच युवक ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। इस दौरान सभी रास्ता भटक गए और जंगल में गुम हो गए। लापता एक युवक की मां ने एक्स पर पोस्ट कर गुजरात पुलिस से मदद मांगी।
राज्य पुलिस की जीपी-स्मैश टीम ने आनन फानन में इन युवकों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित जंगल से बाहर निकाला। सुभाषिनी नाम की महिला ने एक्स पर अपने पुत्र व उसके चार अन्य दोस्तों के विंध्यांचल पर्वतमाला पर ट्रेकिंग पर जाने की बात लिखते हुए बताया कि वह जंगल में भटक गए हैं।
गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने लिया एक्शन
मामला गृह मंत्री हर्ष सांघवी के ध्यान में आते ही उन्होंने पुलिस महानिदेशक विकास सहाय को यह संदेश भेजा, जीपी-स्मेश टीम ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए पांचों युवकों को तलाशकर सुरक्षित बाहर निकाला।
क्या है पूरा मामला?
वडोदरा में एक निजी विश्वविध्यालय के ये पांचों छात्र बाइक से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे, वहां वाटर फाल का टिकट लेकर टुंगाई हिल स्टेशन से ट्रेकिंग करते हुए पर्वतमाला पर चढ़े थे। दोपहर बाद रास्ता भटक गए तो सुभाषिनी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। गुजरात सरकार ने विपत्ति में फंसे लोगों को मदद उपलब्ध कराने के लिए जीपी-स्मैश सेवा की शुरुआत की है।
