एक्स पर मां ने मदद मांगी तो जंगल में भटके पांच युवकों को खोज लाई गुजरात पुलिस

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात में नर्मदा के घने जंगलों में पांच युवक ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। इस दौरान सभी रास्ता भटक गए और जंगल में गुम हो गए। लापता एक युवक की मां ने एक्स पर पोस्ट कर गुजरात पुलिस से मदद मांगी।

राज्य पुलिस की जीपी-स्मैश टीम ने आनन फानन में इन युवकों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित जंगल से बाहर निकाला। सुभाषिनी नाम की महिला ने एक्स पर अपने पुत्र व उसके चार अन्य दोस्तों के विंध्यांचल पर्वतमाला पर ट्रेकिंग पर जाने की बात लिखते हुए बताया कि वह जंगल में भटक गए हैं।

गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने लिया एक्शन मामला गृह मंत्री हर्ष सांघवी के ध्यान में आते ही उन्होंने पुलिस महानिदेशक विकास सहाय को यह संदेश भेजा, जीपी-स्मेश टीम ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए पांचों युवकों को तलाशकर सुरक्षित बाहर निकाला।