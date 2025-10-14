Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्स पर मां ने मदद मांगी तो जंगल में भटके पांच युवकों को खोज लाई गुजरात पुलिस

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:00 AM (IST)

    गुजरात के नर्मदा जंगलों में ट्रेकिंग करते हुए पांच युवक रास्ता भटक गए। एक युवक की मां ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी, जिसके बाद गुजरात पुलिस की जीपी-स्मैश टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित ढूंढ निकाला। गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस महानिदेशक ने तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। ये छात्र स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास ट्रेकिंग करते हुए रास्ता भटक गए थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    गुजरात पुलिस ने युवाओं को किया रेस्क्यू।

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात में नर्मदा के घने जंगलों में पांच युवक ट्रैकिंग करने के लिए गए थे। इस दौरान सभी रास्ता भटक गए और जंगल में गुम हो गए। लापता एक युवक की मां ने एक्स पर पोस्ट कर गुजरात पुलिस से मदद मांगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य पुलिस की जीपी-स्मैश टीम ने आनन फानन में इन युवकों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित जंगल से बाहर निकाला। सुभाषिनी नाम की महिला ने एक्स पर अपने पुत्र व उसके चार अन्य दोस्तों के विंध्यांचल पर्वतमाला पर ट्रेकिंग पर जाने की बात लिखते हुए बताया कि वह जंगल में भटक गए हैं।

    गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने लिया एक्शन

    मामला गृह मंत्री हर्ष सांघवी के ध्यान में आते ही उन्होंने पुलिस महानिदेशक विकास सहाय को यह संदेश भेजा, जीपी-स्मेश टीम ने सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए पांचों युवकों को तलाशकर सुरक्षित बाहर निकाला।

    क्या है पूरा मामला?

    वडोदरा में एक निजी विश्वविध्यालय के ये पांचों छात्र बाइक से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे, वहां वाटर फाल का टिकट लेकर टुंगाई हिल स्टेशन से ट्रेकिंग करते हुए पर्वतमाला पर चढ़े थे। दोपहर बाद रास्ता भटक गए तो सुभाषिनी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। गुजरात सरकार ने विपत्ति में फंसे लोगों को मदद उपलब्ध कराने के लिए जीपी-स्मैश सेवा की शुरुआत की है।

    यह भी पढ़ें: पीएम मोदी के जीवन और 'नेशन फर्स्ट' भावना पर आधारित 'मेरा देश पहले' का गुजरात में हुआ भव्य आयोजन