    पीएम मोदी के जीवन और 'नेशन फर्स्ट' भावना पर आधारित 'मेरा देश पहले' का गुजरात में हुआ भव्य आयोजन

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:10 PM (IST)

    गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में 'मेरा देश पहले – द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेन्द्र मोदी' नामक भव्य शो का आयोजन हुआ। यह शो प्रधानमंत्री मोदी की वडनगर से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की प्रेरणादायी यात्रा और राष्ट्र को समर्पित उनके जीवन के अनकहे पहलुओं को दर्शाता है। इसमें सोमनाथ-अयोध्या रथयात्रा, कश्मीर में तिरंगा फहराना और राम मंदिर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को दर्शाया गया। मनोज मुंतशिर और अक्षय कुमार सहित 200 से अधिक कलाकारों ने इसे प्रस्तुत किया, जिसे मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने देखा। यह शो 'नेशन फर्स्ट' की भावना को दर्शाता है और नई पीढ़ी की विचारधारा का प्रतीक बन गया है।  

    'मेरा देश पहले’ की प्रस्तुति ने गुजरात में जगाई नए भारत की भावना

    डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आकार ले रहे नए भारत के रूपांतरण की रोमांचक कहानी ‘मेरा देश पहले’ का गुजरात में सर्वप्रथम भव्य शो शुक्रवार को गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में आयोजित हुआ।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उनकी जन्मभूमि वडनगर शुरू हुई प्रेरणादायी जीवनयात्रा से लेकर अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत को विश्व गौरव दिलाने तक की समग्र रोमांचक यात्रा एवं राष्ट्र को समर्पित उनके जीवन के अनकहे पहलुओं की न केवल प्रस्तुति सांस्कृतिक बनी, बल्कि राष्ट्रीय जनचेतना के आंदोलन को दर्शकों की दृष्टि के समक्ष सदृश्य करने वाली भी बनी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों, व्यापार-उद्योग जगत के अग्रणियों सर्व पंकज पटेल, प्रणव अदाणी, टोरेंट परिवार, एसोचैम के चिंतन ठाकर सहित अनेक गणमान्य अधिकारियों, उद्योगकारों-कारोबारियों तथा मुख्य सचिव पंकज जोशी, वरिष्ठ सचिवों और उच्चाधिकारियों ने इस मंचन को देखा।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वडनगर के विद्यालय के साहसी विद्यार्थी के रूप में शुरू की यात्रा, सोमनाथ-अयोध्या रथयात्रा, कश्मीर तक की एकता यात्रा तथा अलगाववादियों की धमकी की चुनौती को स्वीकार कर नगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेना को दिए गए मार्गदर्शन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा, राम मंदिर निर्माण संकल्प के साकार होने सहित समग्र घटनाक्रम का दृश्या-श्राव्य एवं संगीतमय मंचन सभी के आकर्षण का केन्द्र बना।

    लेखक, निर्माता तथा प्रस्तुतकर्ता मनोज मुंतशिर के रसपूर्ण व सटीक संचालन के साथ प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सहित 200 से अधिक कलाकारों ने गिफ्ट सिटी परिसर को राष्ट्र भक्तिमय बना दिया।

    इस शो को निहारने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ी युवाशक्ति और सामाजिक जीवन के अग्रिणयों की उपस्थिति ने सिद्ध किया है कि ‘मेरा देश पहले’ केवल कोई साधारण शो नहीं, अपितु नई पीढ़ी की विचारधारा का प्रतीक बन गया है।

    'मेरा देश पहले – द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नरेन्द्र मोदी' की देशभर में हो रही यह प्रस्तुति इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना अब ऐतिहासिक-सांस्कृतिक आंदोलन बन गई है। इसमें प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के युवा सहित हर कोई उत्साह से जुड़ रहा है।