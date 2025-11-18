दिल्ली धमाके के बाद गुजरात पुलिस की सख्ती, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसने की तैयारी; DGP ने मांगा पूरा ब्योरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट और फरीदाबाद से विस्फोट की बरामदगी के साथ गुजरात पुलिस ने राज्य में राष्ट्र विरोधी तत्वों की खोजबीन का आदेश दिया है। डीजीपी विकास सहाय ने गुजरात पुलिस से पिछले 30 साल में कितने लोगों के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले दर्ज किए गए। उनका ब्योरा देने को कहा है। 100 घंटे से कम समय में उपलब्ध कराना है डाटा सहाय ने पुलिस को 100 घंटे का समय दिया है। डीजीपी विकास सहाय का कहना है कि यह आदेश गुजरात एटीएस द्वारा संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने और फिर फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने की घटना के बाद दिल्ली में विस्फोट के मद्देनजर लिया गया है।

डीजीपी ने अपने आदेश में क्या कहा? डीजीपी ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस रिपोर्ट में यह बताए कि पूर्व में देश विरोधी गतिविधि में नामजद हुआ व्यक्ति अब क्या कर रहा है? पुलिस प्रमुख का यह निर्देश एटीएस द्वारा तीन लोगों को आतंकवादी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के लगभग एक हफ्ते बाद आया है।

डीजीपी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि आठ नवंबर को गुजरात एटीएस ने कुछ राष्ट्र-विरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार और गोला-बारूद जब्त किया। बाद में फरीदाबाद में एक आतंकवाद-रोधी अभियान चलाया गया और दिल्ली में भी एक बम विस्फोट हुआ।