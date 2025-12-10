Language
    गुजरात: लड़की के चक्कर में दोस्त बना दुश्मन, युवक के हाथ-पैर और सिर काटकर कुएं में फेंका

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:55 AM (IST)

    गुजरात में 20 वर्षीय रमेश महेश्वरी की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 6 दिन से लापता रमेश की लाश मिलने के बाद पुलिस जांच मे ...और पढ़ें

    गुजरात में युवक की बेरहमी से की गई हत्या। प्रतीकात्मक तस्वीर (पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात से हत्या का एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। 20 वर्षीय युवक पिछले कई दिनों से लापता था और अब उसकी लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त ही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुजरात के नखत्राणा स्थित मुरु गांव में रहने वाला रमेश महेश्वरी 6 दिन से लापता था। परिजनों ने 2 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में शक की सुई रमेश के दोस्त किशोर की तरफ घूमी और पुलिस के डर से किशोर ने सारा सच उगल दिया।

    किशोर ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच एक महिला को लेकर झगड़ा हो गया था। लड़ाई इतनी बढ़ी कि किशोर ने रमेश का कत्ल कर दिया।

    आरोपी ने कबूला गुनाह

    गुजरात पुलिस के अनुसार, किशोर ने एक महिला को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था। किशोर उस महिला पर रिलेशनशिप में आने का दबाव बना रहा था। महिला ने इसकी जानकारी रमेश को दी, जिसके कारण रमेश और किशोर में लड़ाई हो गई और दोस्त ही दोस्त के खून का प्यासा बन गया। किशोर ने उसी समय रमेश को जान से मारने का फैसला कर लिया था।

    बेरहमी से की हत्या

    किशोर ने पुलिस को बताया कि पहले वो रमेश को गांव से बाहर ले गया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद किशोर ने रमेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके हाथ और पैर भी काट दिए। शरीर के सभी टुकड़ों को एक बोरवेल में फेंक दिया और धड़ को जलाकर राख कर दिया।

    पुलिस ने बरामद किया शव

    पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। किशोर की बताई हुई जगह से पुलिस ने रमेश का शव भी बरामद कर लिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

