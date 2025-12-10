दिल्ली में युवक की हत्या कर लाश को फरीदाबाद में फेंका, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सुलझाई गुत्थी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद गांव में हत्या के बाद शव को कार में रखकर उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र में फेंक दिया था। मामला सात दिसंबर की रात का है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गोविंदपुरी पुलिस को आठ दिसंबर की सुबह गांव में रहने वाले विकास मावी नामक युवक के लापता होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आखिरी बार विकास को पड़ोस में रहने वाले विशाल राय के साथ शराब पीते हुए देखा गया था। पुलिस ने विशाल को उठाकर पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया।

विशाल ने बताया कि छह-सात दिसंबर की मध्य रात को उसके साथ गांव के ही रहने वाले प्रवीण और केशव बिधूड़ी भी थे। पुलिस के मुताबिक, ये तीनों सुबह से शराब पी रहे थे। अधिक शराब पीने के बाद विशाल, प्रवीण और केशव का विकास से झगड़ा होने लगा। तीनों ने किसी भारी वस्तु से विकास के सिर पर मार दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया।