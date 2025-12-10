Language
    दिल्ली में युवक की हत्या कर लाश को फरीदाबाद में फेंका, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सुलझाई गुत्थी

    By Rais Rais Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:27 AM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को कार में रखकर फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में फे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में तुगलकाबाद गांव में हत्या के बाद शव को कार में रखकर उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र में फेंक दिया था। मामला सात दिसंबर की रात का है।

    पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गोविंदपुरी पुलिस को आठ दिसंबर की सुबह गांव में रहने वाले विकास मावी नामक युवक के लापता होने की सूचना मिली थी।

    इस सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आखिरी बार विकास को पड़ोस में रहने वाले विशाल राय के साथ शराब पीते हुए देखा गया था। पुलिस ने विशाल को उठाकर पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया।

    विशाल ने बताया कि छह-सात दिसंबर की मध्य रात को उसके साथ गांव के ही रहने वाले प्रवीण और केशव बिधूड़ी भी थे। पुलिस के मुताबिक, ये तीनों सुबह से शराब पी रहे थे। अधिक शराब पीने के बाद विशाल, प्रवीण और केशव का विकास से झगड़ा होने लगा। तीनों ने किसी भारी वस्तु से विकास के सिर पर मार दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया।

    विशाल और प्रवीण उसे मरा समझकर अपनी कार में डाला और प्रहलादपुर होते हुए फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना के सामने से गुजरकर मांगर चोकी एरिया में पहुंच गए। वहां उन्होंने विकास को उठाकर झाडि़यों में फेंक दिया। दोनों वहां से वापस आ गए।

    पुलिस के मुताबिक, केशव बिधूड़ी ने उस जगह पर लगे सीसीटीवी फुटेज को नष्ट किया, जिसमें ये वारदात कैद हुई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों की निशानदेही पर शव फरीदाबाद से बरामद कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है।