Video: सोते-सोते ली करवट, 10वीं मंजिल से गिरा शख्स; फिर जो हुआ...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। यानी जिसका भगवान रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता है। इसी की तस्दीक करती हुई एक घटना गुजरात के सूरत से सामने आई है। यहां एक व्यक्ति सोते हुए 10वीं मंजिल से गिर गया, लेकिन उसका पैर दो मंजिल नीचे एक फ्लैट की ग्रिल में फंस गया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई। यह घटना बुधवार को सुबह करीब 8 बजे सूरत के जहांगीरपुरा में टाइम्स गैलेक्सी बिल्डिंग में हुई।

कैसे टला इतना बड़ा हादसा? 57 साल के नितिनभाई आदिया अपने घर में खिड़की के पास सो रहे थे, तभी करवट लेते समय वह नीचे गिर गए। वह आठवीं मंजिल पर एक ग्रिल से अटक गए, जहां उनका पैर फंस गया। वीडियो में आदिया उलटे लटके दिखाई दे रहे है, उसका पैर दर्दनाक तरीके से ऊपर से ग्रिल बॉक्स में फंसा हुआ है।

कैसे बाल-बाल बची जान? आदिया के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड अधिकारियों को सूचना दी। तीन फायर स्टेशनों, जहांगीरपुरा, पालनपुर और अडाजन की टीमें मौके पर पहुंचीं। बचाव कर्मियों ने उन्हें ऊपर की मंज़िल से रस्सियों और सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करके सुरक्षित बचा लिया।