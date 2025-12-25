Video: सोते-सोते ली करवट, 10वीं मंजिल से गिरा शख्स; फिर जो हुआ...
गुजरात के सूरत में एक व्यक्ति सोते हुए 10वीं मंजिल से गिर गया, लेकिन उसका पैर दो मंजिल नीचे एक फ्लैट की ग्रिल में फंस गया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच ग ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई। यानी जिसका भगवान रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता है। इसी की तस्दीक करती हुई एक घटना गुजरात के सूरत से सामने आई है।
यहां एक व्यक्ति सोते हुए 10वीं मंजिल से गिर गया, लेकिन उसका पैर दो मंजिल नीचे एक फ्लैट की ग्रिल में फंस गया, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई। यह घटना बुधवार को सुबह करीब 8 बजे सूरत के जहांगीरपुरा में टाइम्स गैलेक्सी बिल्डिंग में हुई।
कैसे टला इतना बड़ा हादसा?
57 साल के नितिनभाई आदिया अपने घर में खिड़की के पास सो रहे थे, तभी करवट लेते समय वह नीचे गिर गए। वह आठवीं मंजिल पर एक ग्रिल से अटक गए, जहां उनका पैर फंस गया। वीडियो में आदिया उलटे लटके दिखाई दे रहे है, उसका पैर दर्दनाक तरीके से ऊपर से ग्रिल बॉक्स में फंसा हुआ है।
कैसे बाल-बाल बची जान?
आदिया के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड अधिकारियों को सूचना दी। तीन फायर स्टेशनों, जहांगीरपुरा, पालनपुर और अडाजन की टीमें मौके पर पहुंचीं। बचाव कर्मियों ने उन्हें ऊपर की मंज़िल से रस्सियों और सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करके सुरक्षित बचा लिया।
सुरक्षित बाहर निकाला गया
वीडियो में, फायर अधिकारी और सोसाइटी के लोग नीचे एक सेफ्टी नेट पकड़े हुए दिख रहे हैं, जबकि आदिया को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। काफी मेहनतके बाद आखिरकार ऊपर खींच लिया जाता है। रेस्क्यू के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
सूरत में 10वीं मंजिल से गिरा शख्स, 8वीं मंजिल पर अटककर बचा!— मृत्युंजय पाराशर । MRATUNJAY PARASHAR (@parasharji24) December 25, 2025
मौके पर रेस्क्यू हुआ शुरू..!
रांदेर ज़ोन के जहांगीराबाद इलाके की है घटना !#Gujarat #Surat #ViralVideo pic.twitter.com/wViF7msb9q
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।