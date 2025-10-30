गुजरात: नशे में धुत कार ड्राइवर ने बाइक सवार को 4 किमी तक घसीटा, दो की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के महिसागर जिले से हिट एंड रन की एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां हलोल-शामलाजी हाईवे पर नशे की हालत में कार चला रहे एक शिक्षक ने एक बाइक को टक्कर मारी। इस दौरान शिक्षक ने बाइक सवार को करीब तीन-चार किलोमीटर तक घसीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।

दरअसल, हलोल-शामलाजी हाईवे पर तेज गति से आ रही एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, कि बाइक और उस पर सवार व्यक्ति कार के अगले हिस्से के नीचे फंस गए। यह कार एक शराबी शिक्षक द्वारा चलाई जा रही थी। जो कार को रोकने के बजाये उसे फूल स्पीड में चलाता रहा।

इस दौरान बाइक और चाल को सड़क पर घिसटते देख अन्य वाहन चालक हक्के-बक्के रह गए। लोगों ने कार को रोकने के लिए उसका पीछा किया, चिल्लाया, लेकिन नशे में धुत चालक ने किसी की एक न सुनी। इस दौरान कुछ लोगों ने इसकी सूचना तुरंत बाकोर पुलिस को दी। इस दौरान अन्य वाहन चालकों ने इसका वीडियो बना लिया। जो अब वायरल हो रहा है।

पुलिस ने किया गिरफ्तार घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बाकोर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस जांच में पता चला कि कार में सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे। ड्राइवर मनीष पटेल, लुनावाड़ा तालुका का निवासी है और वडोदरा में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। उसके साथ कार में मेहुल पटेल नाम का एक व्यक्ति भी था, जो नशे की हालत में पाया गया। दोनों को बाकोर पुलिस स्टेशन लाया गया है और कार को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।