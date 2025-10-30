Language
    गुजरात: नशे में धुत कार ड्राइवर ने बाइक सवार को 4 किमी तक घसीटा, दो की हालत गंभीर

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:50 AM (IST)

    गुजरात के महिसागर जिले में हलोल-शामलाजी हाईवे पर एक नशे में धुत शिक्षक ने बाइक को टक्कर मार दी और उसे 3 से 4 किलोमीटर तक घसीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में घायल बाइक सवारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गुजरात में हिट एंड रन का मामला (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के महिसागर जिले से हिट एंड रन की एक बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। जहां हलोल-शामलाजी हाईवे पर नशे की हालत में कार चला रहे एक शिक्षक ने एक बाइक को टक्कर मारी। इस दौरान शिक्षक ने बाइक सवार को करीब तीन-चार किलोमीटर तक घसीटा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।

    दरअसल, हलोल-शामलाजी हाईवे पर तेज गति से आ रही एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी, कि बाइक और उस पर सवार व्यक्ति कार के अगले हिस्से के नीचे फंस गए। यह कार एक शराबी शिक्षक द्वारा चलाई जा रही थी। जो कार को रोकने के बजाये उसे फूल स्पीड में चलाता रहा।

    इस दौरान बाइक और चाल को सड़क पर घिसटते देख अन्य वाहन चालक हक्के-बक्के रह गए। लोगों ने कार को रोकने के लिए उसका पीछा किया, चिल्लाया, लेकिन नशे में धुत चालक ने किसी की एक न सुनी। इस दौरान कुछ लोगों ने इसकी सूचना तुरंत बाकोर पुलिस को दी। इस दौरान अन्य वाहन चालकों ने इसका वीडियो बना लिया। जो अब वायरल हो रहा है।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार

    घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बाकोर पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस जांच में पता चला कि कार में सवार दोनों व्यक्ति नशे में थे। ड्राइवर मनीष पटेल, लुनावाड़ा तालुका का निवासी है और वडोदरा में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। उसके साथ कार में मेहुल पटेल नाम का एक व्यक्ति भी था, जो नशे की हालत में पाया गया। दोनों को बाकोर पुलिस स्टेशन लाया गया है और कार को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

    शराबी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज

    इस भीषण हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें 50 वर्षीय दिनेशभाई वरगीभाई सारेल के माथे, आंखों और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, 18 वर्षीय सुनील मच्छर भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें गोधरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दिनेशभाई को लुनावाड़ा सिविल में भर्ती कराया गया है। बाकोर पुलिस ने शराबी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

