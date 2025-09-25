Language
    गुजरात: गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में झड़प, दुकानें फूंकी; पुलिस पर भी हमला

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 08:46 AM (IST)

    गुजरात के गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में नवरात्र गरबा के दौरान दो गुटों में सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर हिंसक झड़प हो गई। भीड़ ने पथराव किया दुकानों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। स्थिति को नियंत्रण में करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुँचा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और गांव में पुलिस बल तैनात है।

    गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में झड़प। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात की राजधानी गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में देर रात नवरात्र गरबा के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। सोशल मीडिया पर स्टेटस पोस्ट करने जैसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप ले लिया।

    इस दौरान भीड़ ने पथराव किया, दुकानों में तोड़फोड़ की और कई जगहों पर आगजनी की। स्थिति को नियंत्रण करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने पहुँची पुलिस पर भी हमला किया गया।

    अभी तक की जानकारी के अनुसार, भीड़ की ओर से हुए हमले में दो पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और गांव में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है।