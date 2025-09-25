गुजरात: गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में झड़प, दुकानें फूंकी; पुलिस पर भी हमला

गुजरात के गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में नवरात्र गरबा के दौरान दो गुटों में सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर हिंसक झड़प हो गई। भीड़ ने पथराव किया दुकानों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। स्थिति को नियंत्रण में करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुँचा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और गांव में पुलिस बल तैनात है।

गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में झड़प। (फाइल फोटो)