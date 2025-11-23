'कंधे पर हाथ, गाल पर किस', गुजरात में पुलिसकर्मी पर लगा लड़की से लिफ्ट में छेड़छाड़ का आरोप 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के वेजलपुर में एक 19 साल की छात्रा की लिफ्ट के अंदर यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, आरोपी गांधीनगर कंट्रोल रूम का इंस्पेक्टर बरकत चावड़ा है। छात्रा ने पहले उसकी पहचान छठी मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर ली है और सोसाइटी के लोगों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को सिर्फ एक सामान्य एफआईआर दर्ज की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है मामला? यह मामला तब सामने आया जब बीबीए की छात्रा ने आरोप लगाया कि बुधवार रात जब वह अपने मामा के घर जाने के लिए लिफ्ट में थी तो एक आदमी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी मर्जी के बिना उसके गाल पर किस कर लिया। छात्रा छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने शहर आई थी। पिछले दो साल से डिप्रेशन का इलाज करा रही युवती ने कहा कि अचानक हुए इस तरह के बर्ताव से वह हैरान रह गई और डर गई थी।

पुलिस ने की आरोपी की पुष्टि वेजलपुर इंस्पेक्टर आर एम चौहान ने पुष्टि की है कि आरोपी असल में इंस्पेक्टर चावड़ा है। उन्होंने कहा कि लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया गया है, हालांकि मामले की संवेदनशीलता के कारण इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। मामले में पुलिस सोसायटी के चेयरमैन से भी पूछताछ कर रही है।