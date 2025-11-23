'कंधे पर हाथ, गाल पर किस', गुजरात में पुलिसकर्मी पर लगा लड़की से लिफ्ट में छेड़छाड़ का आरोप
गुजरात के वेजलपुर में एक छात्रा ने लिफ्ट में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें गांधीनगर कंट्रोल रूम के इंस्पेक्टर बरकत चावड़ा आरोपी हैं। छात्रा ने आरोप लगाया कि जब वह लिफ्ट में थी, तो चावड़ा ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता सदमे में है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के वेजलपुर में एक 19 साल की छात्रा की लिफ्ट के अंदर यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, आरोपी गांधीनगर कंट्रोल रूम का इंस्पेक्टर बरकत चावड़ा है।
छात्रा ने पहले उसकी पहचान छठी मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर ली है और सोसाइटी के लोगों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को सिर्फ एक सामान्य एफआईआर दर्ज की गई थी।
क्या है मामला?
यह मामला तब सामने आया जब बीबीए की छात्रा ने आरोप लगाया कि बुधवार रात जब वह अपने मामा के घर जाने के लिए लिफ्ट में थी तो एक आदमी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी मर्जी के बिना उसके गाल पर किस कर लिया। छात्रा छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने शहर आई थी। पिछले दो साल से डिप्रेशन का इलाज करा रही युवती ने कहा कि अचानक हुए इस तरह के बर्ताव से वह हैरान रह गई और डर गई थी।
पुलिस ने की आरोपी की पुष्टि
वेजलपुर इंस्पेक्टर आर एम चौहान ने पुष्टि की है कि आरोपी असल में इंस्पेक्टर चावड़ा है। उन्होंने कहा कि लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया गया है, हालांकि मामले की संवेदनशीलता के कारण इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। मामले में पुलिस सोसायटी के चेयरमैन से भी पूछताछ कर रही है।
एफआईआर के मुताबिक, आदमी तब तक गलत हरकत करता रहा जब तक लिफ्ट नौवीं मंजिल पर नहीं पहुंच गई। इस दौरान दूसरे लोग अंदर आ गए और इस वजह से वह छठी मंजिल पर उतर गया।
सदमे में आई छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसने तुरंत बाद अपने मामा को इस बारे में बताया और सदमे से गिर पड़ी। उसने अगले दिन हेल्पलाइन 181 पर संपर्क किया और बाद में एक शिकायत दर्ज कराई। वेजलपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।