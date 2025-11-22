स्कूल में बच्ची को इंजेक्शन लगाकर फरार हुआ आरोपी, गुजरात में सनसनीखेज मामला

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के मेहसाणा स्थित वीजापुर के एक स्कूल में अंजान युवक आठ वर्षीय छात्रा को जबरन स्कूल के पीछे ले गया और उसके हाथ में इंजेक्शन लगाकर फरार हो गया। पुलिस स्कूल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना के बाद बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं एवं पुरुष स्कूल में एकत्र हो गए। पुलिस निरीक्षक केके चौधरी ने बताया कि कक्षा दो में पढ़ने वाली एक आठ वर्षीय छात्रा के हाथ पर इंजेक्शन लगाकर आरोपित फरार हो गया। उसकी पहचान नहीं हो सकी है।