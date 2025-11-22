स्कूल में बच्ची को इंजेक्शन लगाकर फरार हुआ आरोपी, गुजरात में सनसनीखेज मामला
गुजरात के मेहसाणा जिले के वीजापुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने स्कूल में घुसकर 8 साल की बच्ची को इंजेक्शन लगा दिया और फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के मेहसाणा स्थित वीजापुर के एक स्कूल में अंजान युवक आठ वर्षीय छात्रा को जबरन स्कूल के पीछे ले गया और उसके हाथ में इंजेक्शन लगाकर फरार हो गया। पुलिस स्कूल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
इस घटना के बाद बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं एवं पुरुष स्कूल में एकत्र हो गए। पुलिस निरीक्षक केके चौधरी ने बताया कि कक्षा दो में पढ़ने वाली एक आठ वर्षीय छात्रा के हाथ पर इंजेक्शन लगाकर आरोपित फरार हो गया। उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
CCTV फुटेज से तलाश जारी
स्कूल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया युवक के ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। छात्रा को वडनगर अस्पताल भेजकर मेडिकल जांच कराई गई है। उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है।
