महाराष्ट्र के जालना में 13 साल की बच्ची ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर दी जान, पिता ने टीचर पर लगाया टॉर्चर का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के जालना में शुक्रवार की सुबह एक 13 साल की छात्रा ने अपने अपने तीन मंजिला स्कूल की बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। छात्रा के पिता ने उसके टीचर पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है।

जालना के मस्तगढ़ की रहने वाली आरोही, CTMK गुजराती स्कूल में क्लास 8 में पढ़ती थी। उसके पिता ने आरोप लगाया कि शायद उसके टीचरों ने उसे टॉर्चर किया होगा। छात्रा ने स्कूल की छत से कूदकर दी जान आरोही के पिता, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें शुक्रवार को स्कूल से फोन आया कि वह छत से कूद गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लड़की ने घर पर परेशानी के कोई लक्षण नहीं दिखाए थे और वह हमेशा की तरह स्कूल के लिए निकली थी।

टीचरों ने उसे जरूर टॉर्चर किया होगा- छात्रा के पिता आरोही के पिता दीपक अशोक बिडलान ने कहा, "मुझे स्कूल से कॉल आया कि मेरी बच्ची ने... कुछ ऐसा किया है। मैं स्कूल गया और मुझे बताया गया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां, डॉक्टरों ने कहा कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर उसे सिविल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।"

उन्होंने आगे कहा, "जब वह घर से निकली तो ठीक थी, टीचरों ने उसे जरूर टॉर्चर किया होगा।" सुसाइड का कारण जानने के लिए जांच जारी- पुलिस सदर बाजार पुलिस के इंस्पेक्टर संदीप भारती ने कहा कि सुसाइड का कारण जानने के लिए जांच चल रही है। सुबह करीब 7:30 से 8:00 बजे के बीच, लड़की ने स्कूल बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया।"

पिता द्वारा टीचरों पर आरोप लगाने के बारे में पूछे जाने पर, भारती ने कहा कि उन्होंने अभी तक पुलिस को इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। टीचरों द्वारा कथित हैरेसमेंट पर, इंस्पेक्टर ने कहा, "अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। माता-पिता ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है।"

नवंबर में चार स्कूली बच्चों ने किया सुसाइड इस महीने कथित हैरेसमेंट की वजह से स्टूडेंट के सुसाइड का यह चौथा मामला सामने आया है। मंगलवार को, दिल्ली के एक बड़े स्कूल में क्लास 10 के स्टूडेंट ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर सुसाइड कर लिया और एक नोट छोड़ा जिसमें उसने अपने टीचर्स को दोषी ठहराया। नोट में, 16 साल के शौर्य पाटिल ने लिखा, "सॉरी मम्मी, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब आखिरी बार तोडूंगा। स्कूल के टीचर्स अब हैं ही ऐसे, क्या बोलूं?"

लड़के के पिता ने केस किया जिसमें उन्होंने सेंट कोलंबा स्कूल के तीन टीचर्स और हेडमास्टर पर अपने बेटे को इतना मेंटली हैरेस करने का आरोप लगाया कि वह अपनी जान लेने पर मजबूर हो गया। स्कूल ने हेडमास्टर और तीन टीचर्स को सस्पेंड कर दिया है।