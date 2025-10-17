गुजरात की भूपेंद्र सरकार में डिप्टी सीएम बने हर्ष सांघवी, देखें मंत्रियों की लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात में शुक्रवार को सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार हुआ। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में कुल 26 नए सदस्यों ने शपथ ली। गुरुवार को गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस कैबिनेट विस्तार में हर्ष सांघवी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है।

दरअसल, साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार की कैबिनेट में हुई इस फेरबदल को अहम माना जा रहा है। शुक्रवार को सीएमभूपेंद्र पटेल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। आइए आपको बताते हैं कि नई कैबिनेट में किस-किस जोन से किसे कैबिनेट में जगह मिली है?

जानिए सौराष्ट्र-कच्छ से कितने मंत्री बनेंगे सौराष्ट्र क्षेत्र से मंत्री बनने वालों में पोरबंदर से आने वाले अर्जुन मोढवाडिया, कोडिनार से घंटानाद, मोरबी से कांति अमृतिया, अमरेली से कौशिश वेकारिया, जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा, भावनगर पश्चिम से जीतू वघानी और अंजार से त्रिकामा छंगा शामिल हैं।