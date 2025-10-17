Language
    गुजरात की भूपेंद्र सरकार में डिप्टी सीएम बने हर्ष सांघवी, देखें मंत्रियों की लिस्ट

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:49 PM (IST)

    शुक्रवार को गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार हुआ। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नई कैबिनेट का गठन हुआ है। इस कैबिनेट विस्तार में हर्ष सांघवी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। 

    Hero Image

    गुजरात की भूपेंद्र सरकार में डिप्टी सीएम बने हर्ष सांघवी (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात में शुक्रवार को सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार हुआ। भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में कुल 26 नए सदस्यों ने शपथ ली। गुरुवार को गुजरात में सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।  इस कैबिनेट विस्तार में हर्ष सांघवी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। 

    दरअसल, साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार की कैबिनेट में हुई इस फेरबदल को अहम माना जा रहा है। शुक्रवार को सीएमभूपेंद्र पटेल ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। आइए आपको बताते हैं कि नई कैबिनेट में किस-किस जोन से किसे कैबिनेट में जगह मिली है? 

    जानिए सौराष्ट्र-कच्छ से कितने मंत्री बनेंगे

    सौराष्ट्र क्षेत्र से मंत्री बनने वालों में पोरबंदर से आने वाले अर्जुन मोढवाडिया, कोडिनार से घंटानाद, मोरबी से कांति अमृतिया, अमरेली से कौशिश वेकारिया, जामनगर उत्तर से रिवाबा जडेजा, भावनगर पश्चिम से जीतू वघानी और अंजार से त्रिकामा छंगा शामिल हैं।

    दक्षिण गुजरात क्षेत्र से मंत्री बनने वाले सदस्य

    इसी कड़ी में दक्षिण गुजरात क्षेत्र से जो विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं, उनमें वराछा से कुमार कनानी, गणेश से नरेश पटेल, नाइजर से जयराम गामित, अंकलेश्वर से ईश्वर पटेल शामि हैं।

    उत्तर गुजरात क्षेत्र से मंत्री बनने वालों में कौन शामिल?

    बता दें कि उत्तर गुजरात क्षेत्र से भी कई सदस्य भूपेंद्र कैबिनेट का हिस्सा होंगे, इसमें भिलोदा से पीसी बरामदा, दीसा से प्रवीण मारी और स्वरूजी ठाकोर शामिल हैं।

    मध्य गुजरात से इन लोगों को मिली कैबिनेट में जगह

    दर्शना वाघेला, रमेश कटारा, मनीषा वकील, कमलेश पटेल, संजय सिंह महिदा, रमन सोलंकी, जो मध्य गुजरात से आते हैं उन्हें भी इस कैबिनेट में जगह मिली है। 

