गुजरात कैबिनेट का विस्तार आज, रिवाबा जडेजा और जीतू वघानी समेत ये नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का विस्तार आज सुबह 11 बजे होगा। गुरुवार को सीएम आवास पर बैठक के बाद मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि बीजेपी साल 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव का तैयार करने में अभी से जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे महात्मा मंदिर, गांधीनगर में होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इन मंत्रियों को फिर से मिल सकता है मौका कल राज्य सरकार में सभी मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट के इस्तीफे ने सभी को हैरान कर दिया। इन सब के बीच खबर है कि त्यागपत्र देने वाले सभी 4-5 मंत्रियों को एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।

इतने लोगों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में आज 27 सदस्यों के शामिल होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार के मंत्रिमंडल में सौराष्ट्र क्षेत्र को अधिक महत्व मिलने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी का सौराष्ट्र में लगातार विस्तार हो रहा है। कहा जा रहा है कि जयेश रादडिया और जीतू वघानी जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है।